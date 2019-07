Ragusa città più sostenibile d’Italia e ottiene le Spighe Verdi

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 26 luglio 2019)è tra lepiù sostenibili d’Italia. Anche quest’anno il capoluogo Ibleo si conferma unico baluardo siciliano nella lista dei comuni rurali virtuosi.è stata premiata nell’ambito dell’edizione di. Il premio indetto dalla Ong Fee – Foundation for environmental education, attiva in 76 Paesi con il marchio «Bandiere Blu» – e da Confagricoltura per certificare la qualità ambientale e le buone pratiche di sostenibilità dei centri a vocazione agrituristica. La Sicilia, dunque, grazie a, rientra nell’elenco delle 13 regioni premiate, ma per numero di «» rimane in fondo alla classifica, lontana da Marche, Toscana e Piemonte, tutte con 6 riconoscimenti, mentre entra in lista il Trentino Alto Adige e il numero complessivo delle località green vincitrici sale a 42, con 12 new entry rispetto allo scorso anno. Tra gli ...

