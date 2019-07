Raggi contro Tav | io sono per opere utili | diano soldi a Roma per nuove metro

Raggi contro Casapound. La scritta dello stabile è abusiva e va rimossa in 10 giorni : Nella mattina di oggi, la sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata, con un blitz inaspettato, sotto lo stabile di CasaPound per consegnare assieme alla Polizia Locale del Campidoglio un verbale di notifica dove si legge come la scritta "CasaPound" sia abusiva e debba essere rimossa. Ripristiniamo la legalità. Oggi notificato atto che impone di eliminare la scritta abusiva di #Casapound dall'edificio occupato in via ...

Scontro tra Salvini e Boschi : 'Hai il coRaggio di parlare?' - 'Ne ho il diritto - bacioni' : Maria Elena Boschi, dopo lo Scontro di alcuni giorni fa con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, si è scontrata ora direttamente con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. A scatenare la polemica però, in questa occasione, è stato proprio Salvini, che ha commentato l'intenzione dell'ex Ministro del Pd di presentare una mozione di sfiducia contro di lui lui. Subito dopo è arrivata la replica della Boschi stessa. Salvini attacca la Boschi Maria ...

Virginia Raggi contro Valeria Marini : "Roma merita rispetto da parte di tutti". La showgirl si scusa : Il bagno di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, in Roma, non è andato giù alla sindaca della capitale, Virginia Raggi.Tramite i propri canali ufficiali social, Virginia Raggi, infatti, ha condannato il gesto della showgirl, ribadendo i provvedimenti che la Polizia Locale di Roma ha deciso di emettere nei suoi riguardi.prosegui la letturaVirginia Raggi contro Valeria Marini: "Roma merita rispetto da parte di ...

“Passeggeri scaraventati contro il soffitto - gridavano tutti” : forte turbolenza - aereo costretto ad atterRaggio d’emergenza alle Hawaii : A causa di una forte turbolenza durante un volo tra Canada e Australia, almeno 35 passeggeri sono rimasti feriti, e il velivolo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza alle Hawaii. Il volo della Air Canada, con 284 persone a bordo, era partito da Vancouver ed era diretto a Sydney e circa due ore dopo avere oltrepassato le Hawaii è stato colpito dalla turbolenza. Il pilota ha quindi invertito la rotta per atterrare ...

Corey Taylor degli Slipknot si scaglia contro i negazionisti : “OltRaggiate la memoria” : Corey Taylor degli Slipknot ha affidato al suo account Twitter un grido di dissenso verso coloro che negano una realtà, rivolgendosi in particolar modo ai negazionisti dell'Olocausto e della schiavitù: Mi rivolgo a tutti gli stro**i arretrati: per il semplice fatto che per voi qualcosa non sia reale, ciò non implica che non lo sia nei fatti. Negare cose come l'Olocausto, la schiavitù ecc. è oltraggioso per la memoria dei sopravvissuti ...

Roma : Raggi - ‘con Conte incontro proficuo - tante opportunità di rilancio’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto lungo e proficuo. Abbiamo parlato a lungo non solo dei poteri speciali per Roma, ma anche delle tante opportunità di rilancio, anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo di nuovo a breve”. Il premier “mi è sembrato molto interessato e disponibile… insomma, c’è tanto lavoro da fare”. Così la ...

Costa : incontro con Raggi e Di Maio per fare punto su strategia rifiuti : Roma – “Questa mattina ho incontrato il vicepremier Luigi Di Maio e la sindaca di Roma Virginia Raggi: ci siamo confrontati sulla vicenda dei rifiuti condividendo strategia e visione di medio e lungo periodo. Poi, con il vicepremier, abbiamo fatto il punto su alcuni temi che vedono i nostri ministeri lavorare insieme, come la recente firma del decreto Fer1”. Lo precisa il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in merito ...

Lorenzin contro Raggi : Ama non risparmia nemmeno via Fani : Roma – “L’Ama non risparmia neanche via Fani #moro #spazzatura #roma #rifiuti #monnezza #romasporca #Raggidimettiti”. Lo scrive su facebook Beatrice Lorenzin. L'articolo Lorenzin contro Raggi: Ama non risparmia nemmeno via Fani proviene da RomaDailyNews.

Binetti : Raggi non ha controllo della città : Roma – “Roma sta letteralmente per esplodere: per il caldo che l’attanaglia, per i miasmi di una immondizia non smaltita, per la rabbia dei romani. E in un clima esacerbato dai continui battibecchi politico-parlamentari, dai debiti della Citta’ metropolitana, dai licenziamenti e dai cambi di casacca degli assessori, la sindaca afferma: ‘Io con i 5 Stelle non ci parlo piu”. Virginia Raggi non smette di ...

Migranti - Minniti contro Renzi : ‘Mi indicò come uomo simbolo - ora mi attacca’. E Gentiloni : ‘Ius soli? CoRaggio mancò a lui’ : “Mi chiedo come mai Renzi, che mi ha voluto accanto, addirittura pregandomi di ricandidarmi alle politiche del 2018 mentre avevo deciso il ritiro, ora mi attacchi. Proprio chi si è voluto mostrare con me in tv alla fine della campagna elettorale a In mezz’ora di Lucia Annunziata (foto sopra, ndr) indicandomi uomo simbolo della coalizione, ora addita me come emblema di una linea sbagliata sugli immigrati”. Uno sfogo, pesante, ...

Le ragioni dello scontro tra Zingaretti e Raggi sui rifiuti di Roma : È scontro aperto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha investito Roma da alcune settimane. Oggi la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata ieri con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 ...