Ragazza di 28 anni dopo essere stata operata per un tumore molto aggressivo e poi

Emanuela Orlandi - Ali Agca : 'La Ragazza è viva e sta bene da 36 anni - la Cia è coinvolta' : La misteriosa sparizione di Emanuela Orlandi avvenuta nel 1983 continua a essere un enigma e a portare sempre nuovi colpi di scena. Dopo il ritrovamento di un ossario nel Campo Santo Teutonico in cui sarebbero stati trovati i resti di esseri umani (e alcuni sospettano che tra questi potrebbero esserci anche quelli della ragazza), interviene adesso Ali Agca. Il terrorista scrive una lettera in cui afferma che invece la ragazza sarebbe viva, e che ...

Jennifer Lopez compie 50 anni : la Ragazza del quartiere che ha ingannato il tempo : Ne ha fatta di strada la ragazza del Bronx. Jennifer Lopez negli anni ha realizzato tutti i suoi sogni. Il 24 luglio taglia il traguardo dei 50 anni e la cantante, attrice e icona di stile, si è realizzata anche sul piano personale. E’ una mamma felice e innamorata del suo Alex Rodriguez. La festa? Sarà la sua tournée, come lei stessa ha detto, e “It’s My Party” Tour. J.Lo festeggerà in Florida, tra la tappa di Orlando e ...

Volo urgente dell’Aeronautica Militare per una Ragazza sarda di 24 anni in imminente pericolo di vita : Una ragazza di 24 anni, in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia, è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio di oggi, da Cagliari a Ciampino, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero all’ospedale “Fatebenefratelli” di Roma. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i ...

Ragazza muore a 17 anni durante le vacanze in Grecia : è la figlia dell'ex portiere del Chievo : «Abbiamo appreso la terribile notizia della morte della nostra cara studentessa Swami Codognola: ne siamo tutti sconvolti, profondamente turbati e interrogati, increduli, incapaci di tenere...

Perugia. Ragazza di 28 anni trovata morta in via Indipendenza : Una tragedia si è consumata in centro storico a Perugia. Una Ragazza di soli 28 anni è stata trovata morta nella

Incidente a Jesolo : morti tre ragazzi e una Ragazza tra i 22 e i 23 anni della zona di San Donà : Tragedia della strada in Veneto, l’ennesima. Quattro giovani sono morti, nella notte tra sabato e domenica, a Jesolo dopo che

Firenze - prova a violentare una Ragazza di 22 anni. Arrestato un bengalese : A Firenze un giovane bengalese di 21 anni è stato Arrestato dalla polizia con l'accusa di aver aggredito e tentato di violentare una ragazza italiana di 22 anni vicino alla Fortezza da Basso tentata violenza violenza sessuale bengalese Raffaello Binelli ?Url ...

In auto col fidanzato finiscono in mare : morta Ragazza di 24 anni : Eleonora Ferraraccio aveva compiuto 24 anni il 2 luglio: era in auto con il fidanzato, che si è salvato. La tragedia nella...

Ragazza di 18 anni costringe l’ex fidanzato a bere urina dalla ciotola di un cane : Kathleen Phelan, 18 anni, con la complicità dell'attuale fidanzato e di un amico ha costretto il suo ex a bere urina mista a birra e sale dalla ciotola di un cane.Continua a leggere

Febbre alta e forti dolori : Ragazza di 28 anni scopre di essere stata morsa da un ragno violino : Dopo aver accusato Febbre alta e una profonda infiammazione una ragazza di 28 anni ha scoperto di essere stata morsa da un ragno violino mentre prendeva il sole. La giovane ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e non è in pericolo.

Taranto - Ragazza di 16 anni si accascia e muore mentre è a cena con genitori e amici : Una ragazza di appena 16 anni è morta all'improvviso ieri sera mentre era a cena con alcuni amici e familiari in un locale di Saturo, sul litorale tarantino. La giovane ha accusato un malore ed è stata immediatamente soccorsa dagli altri avventori del ristorante, poi da un'ambulanza. Ciononostante è deceduta durante il trasporto in ospedale. Erano quasi le 10 di sera quando la sedicenne, che si trovava al'interno del locale, ha avvertito un ...

Venezia - Ragazza di 12 anni muore in un incidente in laguana : sotto choc il padre - si era tuffato per salvarla : Una ragazzina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto nel pomeriggio nella laguna di Venezia. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino che...

Una Ragazza dice di essere stata espulsa per 10 anni dagli USA per vecchi messaggi sulla cocaina : essere espulsi da un paese come gli Stati Uniti per presunti messaggi riguardanti l'utilizzo di cocaina. Possibile? È quello che è successo a Isabella "Issy" Brazier-Jones, cittadina londinese di 28 anni, che non potrà più mettere piede sul suolo americano per i prossimi dieci anni. La sua vacanza con l'amica Olivia che doveva durare due mesi, tra Los Angeles e New York, come la stessa Issy racconta in prima persona a Vice (e come riporta ...