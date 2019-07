Qui Dimaro Terzini sotto-torchio e innovazioni regolamentari nella seduta odierna

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ventunesimo giorno di ritiro per gli azzurri, siamo giunti ormai alla conclusione del lavoro pre-campionato in Trentino. Gli azzurri domattina, dopo una breve sgambatura, partiranno alla volta di Bergamo dove li aspetterà un volo per la Scozia. Carlo Ancelotti delinea sempre più i tratti del suo Napoli fra esperimenti e conferme in questo caldo e assolato venerdì da “fine-scuola”. AFolgarida il pubblico è ancora una volta numeroso e festante, tanti i cori per i calciatori, gli azzurri inizano lamattutina subito con una partitella 9 contro 9 a campo ridotto e senza porte: massimo due tocchi. La solita esercitazione propedeutica alla velocizzazione della manovra. Successivamente nuova esercitazione atta a migliorare la fluidità del gioco e la consistenza della linea di difesa. Partitella in una sola metà del campo 10 contro 10 e con una sola porta. Esterni ...

