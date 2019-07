Quelli che cancellano peni e insulti dalle strade del Tour de France

Quelli che in difficoltà riscoprono la sovranità del Parlamento : "Quando sono in difficoltà riscoprono la sovranità del Parlamento, ma la verità è che non fanno altro che strumentalizzarlo”. E per non ammettere il proprio fallimento sulla Tav ne chiedono pure una pronuncia, “qui occorre il parere dell’Aula…”. “Sulla vicenda che riguarda la Tav mi trovano perfino

Lavoro - Quelli che ci rendono più felici : I soldi nel Lavoro non sono tutto nemmeno in America. Da rapporti diffusi da Bloomberg Work Wise, messi a fuoco come orientamento per i giovani nel mondo delle professioni e carriere, risulta che nella top 5 dei lavori di maggiore gratificazione non ci sono – tranne una – occupazioni ai vertici della scala delle retribuzioni. Al primo posto figura un Lavoro dinamico come il vigile del fuoco che però, secondo il Bureau of Labor Statistics ...

Tumore al colon e alimentazione : una dieta sbagliata favorisce il cancro - ecco i cibi da evitare e Quelli che ci proteggono : Parlando di Tumore e, nello specifico, di Tumore del colon, la dieta rappresenta un’arma a doppio taglio, un Giano bifronte: se è infatti vero che una dieta sbagliata può favorire l’insorgenza del cancro del colon, è altrettanto vero che un adeguato stile alimentare può fare molto per prevenire questo tipo di Tumore. E’ dunque importante imparare a riconoscere gli epic fail della dieta, le ‘bucce di banana’ che possono far levitare il rischio di ...

Vaccini : nel 2018 crescono le coperture - anche per Quelli non obbligatori : I “primi risultati regionali di copertura nel 2018 indicano un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente, anche per i Vaccini non obbligatori“. Lo sottolineano, precisando che “il dato nazionale, pur raccolto da tempo, non è stato ancora reso pubblico dal Ministero della Salute”, le quattro società scientifiche promotrici del Calendario per la Vita 2019: la Società Italiana di Pediatria (Sip), la Società ...

Mertens : “Tutti Quelli che compriamo devono essere di alto livello” : Nel rispondere ai tifosi in piazza, a Dimaro, Dries Mertens ha anche fatto un cenno al mercato del Napoli: “Tutte le altre squadre comprano, noi abbiamo comprato Kostas. Tutti quelli che compriamo devono essere di alto livello. Uno come James è benvenuto per puntare ancora più in alto. Possiamo riuscirci” L'articolo Mertens: “Tutti quelli che compriamo devono essere di alto livello” sembra essere il primo su ilNapolista.

Carola all’Ue : “Accolga i migranti dalla Libia e Quelli climatici”. Salvini : “Siamo alle comiche” : In un'intervista al quotidiano tedesco Bild Carola Rackete ha chiesto all'Europa di accogliere i migranti che si trovano "nelle mani dei contrabbandieri o nei campi profughi della Libia". E lancia l'allarme sui cambiamenti climatici, che spingono molte persone a partire. Matteo Salvini replica sui social: "Dobbiamo accogliere anche i rifugiati climatici?".Continua a leggere

Quelli che non ci credono : Da dove arrivano le teorie del complotto sull'allunaggio, e perché non possono essere combattute con i fatti

Matteo Salvini : "La nave Alex ha dimostrato che Quelli non sono naufragi - ma viaggi organizzati" : "Il caso della nave Alex ha dimostrato l'efficacia del decreto Sicurezza bis. quelli non sono naufragi, ma viaggi organizzati da trafficanti dietro pagamento di denaro. È traffico organizzato di esseri umani" ha riferito il Ministro durante il question time al Senato. L'imbarcazione della ong Medite

Quarta Repubblica - Angela Azzaro si ribella al pubblico : "Chiamate solo Quelli che la pensano in un certo modo" : L’ospite che si ribella al pubblico. Accade a Quarta Repubblica, con Angela Azzaro decisa ad affrontare a muso duro la platea che – a suo dire – parteggerebbe a senso unico.Si parla di sbarchi e immigrazione e l’approfondimento non può che concentrarsi su Carola Rakete. Daniele Capezzone lancia l’affondo contro il capitano della Sea Watch 3, ricevendo applausi scroscianti, sul fronte opposto c’è invece la giornalista del Dubbio chiamata fin ...

Laura Ravetto alla convention di Giovanni Toti : "Quelli che - con fare parassitario all'ombra di Berlusconi..." : Dopo settimane di polemiche, un vano tentativo di pace con la nomina a coordinatore nazionale, è il giorno della convention di Giovanni Toti al Teatro Brancaccio. Una sorta di resa dei conti in Forza Italia, con Silvio Berlusconi che alla vigilia ha cercato di boicottare l'incontro. Tra i due sono v

Quelli che sanno quando hai aperto un’email : Da anni le aziende sanno se abbiamo aperto le newsletter e mail promozionali che ci mandano, ma che succede se riescono a saperlo anche i singoli utenti?

Simona Ventura conquista la domenica - ma non Quelli che il calcio : Simona Ventura verso La domenica Sportiva, salta l’ipotesi Quelli che il calcio Dopo aver condotto con successo The Voice of Italy, Simona Ventura si prepara a tornare su Rai2 con uno storico programma. Stiamo parlando de La domenica Sportiva. Come è stato anticipato da Tvblog, infatti, la Ventura andrebbe a condurre uno dei programmi più longevi della Rai, che negli anni novanta l’ha vista nella squadra della trasmissione insieme ...

Caterina Balivo - i suoi piedi scatenano le critiche : «Sembrano Quelli di un uomo» : Caterina Balivo presa di mira dagli haters sui social. La conduttrice televisiva, recentemente finita nel vortice delle polemiche per la sua presenza (alla fine mancata) al Pride di Milano, è...

