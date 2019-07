Quante case occupate ci sono in Italia?

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nella mattinata del 25 luglio il sindaco di Roma Virginia Raggi è andata davanti allo stabile occupato abusivamente da Casapound, in via Napoleone III a Roma. Raggi ha notificato al movimento di estrema destra un verbale che stabilisce che la scritta “Casapound” sulla facciata e lo striscione che recita “Questo è il problema di Roma” debbano essere rimossi. Questa iniziativa ha riacceso la polemica sulla questione dello sgombero di Casapound, che occupa illegalmente lo stabile di via Napoleone III dal 2003. Il sindaco non ha infatti i poteri necessari per poter scacciare gli occupanti abusivi e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che invece quei poteri li avrebbe, ha già detto in passato che lo sgombero di Casapound non è una priorità, dato che l'immobile occupato non sarebbe né pericolante né soggetto a iniziative giudiziarie. Criteri, questi, riconosciuti di recente come ...

