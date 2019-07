PS4 | Sony ha già spedito gli inviti per la beta del nuovo aggiornamento firmware

La terza stagione di Stranger Things celebrata da Sony con un tema gratuito per PS4 : È quasi giunto il momento della terza stagione della fortunata serie Netflix, Stranger Things. Con il debutto in programma per il 4 luglio, il mix a tema anni '80, azione e thriller torna sul piccolo schermo e su PlayStation 4 si celebra l'evento con un nuovo tema, riporta Pushsquare.Disponibile anche sul PS Store giapponese, il tema Stranger Things 3 è scaricabile gratuitamente al momento. Potete vedere il tema in azione nel video più in basso, ...

Uscita di Ghost of Tsushima su PS4 entro la fine del 2019 : l’indizio arriva da Sony : L'Uscita di Ghost of Tsushima continua a rimanere un mistero. Così come chiacchieratissima tra la community di videogiocatori, che vorrebbero mettere mano sul titolo il prima possibile. Una richiesta assai comprensibile, considerando il fascino assai particolare che esercita l'ultima fatica dei ragazzi di Sucker Punch - celebri per aver creato la saga supereroistica di inFamous -, che ci porterà tra le bellezze di un Giappone feudale ...