Prince | il mito del pop rivive nel nuovo singolo inedito “Holly Rock”

Fonte : domanipress

(Di venerdì 26 luglio 2019) ilEstate e Warner Records sono orgogliosi hanno annunciato l’ uscita di, un brano scritto e registrato in origine per Sheila E., e il secondodall’ album acclamato dalla critica Originals. La traccia alla base diè stata registrata ai Sunset Sound studios a Los Angeles alla fine di aprile 1985 – la stessa settimana in cuiregistrò “Kiss” per il suo album Parade. Il, presentato ora in una versione edit di 3’47” per lo streaming e il download, è accompagnato da unvibrante video animato, creato agli Electric Light Studios di Londra, e co-prodotto dalEstate e Warner Records. Guarda ilvideo musicale dinella sua interezza QUI.fu registrato per essere incluso nella colonna sonora originale del film Krush Groove del 1985. Nonostante abbia ceduto a Sheila E. tutti i meriti e ...

SalvatoreSodan1 : @oktennis @SuperTennisTv @federtennis @lorenzofares @Ubitennis Peter McNamara, un'altro mito del tennis, ha lasciat… -