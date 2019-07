Pietrasanta in Concerto | ancora tre giorni di musica incantevole con Berezovsky | Krakauer

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019)e il trio delle meraviglie Kiniazev-Benelli Mosell-Guttman.tredi magicada camera nell’salotto delin. Tredicesima edizione agli sgoccioli ma con i fuochi d’artificio previsti per il finale. Venerdì 26 luglio sarà il turno del virtuoso pianista Boris(soltanto omonimo dell’oligarca russo scomparso nel 2013), il 50enne moscovita con una carriera ad altissimo livello da solista e in orchestra tra Parigi e Londra, suonerà brani di Scriabin, Chopin e Rachmaninov. Il 29 luglio nella serata dal titolo Viaggi: un’odisseale saranno il clarinetto di Davide il pianoforte di Kathleen Tagg a far echeggiare le note di Debussy, Khachaturian, Ellstein e John Zorn. Infine ultima seratanel chiostro di Sant’Agostino con il Trio al Top composto da Alexander Kniazev al violoncello,la diva ...

