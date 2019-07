Peste suina africana | è epidemia I rischi per l’uomo e il vaccino che non c’è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Salgono a 495 i casi di(psa) in Europa dall’inizio dell’anno. L’, che preoccupa gli allevatori specialmente in Asia, è causata da un virus molto contagioso e altamente letale, della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus, che colpisce i suidi (maiali e cinghiali). Il numero più alto di focolai nel nostro continente si registra in Romania (421), seguita da Ucraina (24), Polonia (21) e Bulgaria (16). I sintomi tipici includono febbre elevata, inappetenza, problemi respiratori, difficoltà nel movimento ed emorragie interne. E portano alla morte dell’animale nel giro di una settimana. “La situazione – avverte Gian Mario De Mia, direttore del centro di referenza nazionale per le pesti suine presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche – non è per niente sotto controllo, perché i principali vettori del virus sono i ...

