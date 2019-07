Perché il carabiniere Cerciello non impugnava la pistola

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ma il vice brigadiere dei carabinieri MarioRega uccis a Roma durante un'operazione in borghese non poteva intervenire tenendo in mano o comunque in evidenza l'arma di ordinanza? E' la domanda, all'apparenza scontata, ma che tanto scontata invece non è, che ci si pone di fronte a quanto accaduto. La risposta è una: armi in pugno a seconda dei casi. E' questa la formula ricorrente, la prassi. E' previsto che le forze dell'ordine agiscano armi in pugno quando si tratta di operazioni programmate: per esempio nell'antiterrorismo, nell'irruzione in covi, nella liberazione di ostaggi, nella cattura di latitanti o ricercati già sotto osservazione e che si pensa abbiano la disponibilità immediata di armi. In quel caso gli operatori agiscono avendo già a portata di manoo mitraglietta M12 o altre armi in dotazione ai reparti speciali tanto ...

