Per il GP di Monza torna a Milano il Ferrari Store City Race

Monza - sequestrati giocattoli Pericolosi : 14.45 Oltre 51mila articoli pericolosi sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Monza nell'ambito del contrasto all'importazione ed alla vendita al dettaglio di beni fabbricati in violazione del codice del consumo e delle normative di settore che fissano gli standard minimi di sicurezza. I controlli hanno interessato un'azienda brianzola,gestita da un imprenditore di nazionalità cinese,all'interno della quale erano posti in ...

Calciomercato Serie B e Serie C - rivoluzione del Venezia : colpi importanti Per Benevento - Monza e Bari : Calciomercato – Non solo il Calciomercato di Serie A. Anche in Serie B e Serie C le squadre si danno da fare. In particolare, il Venezia è scatenato. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, i lagunari hanno già chiuso 16 acquisti, necessari dopo il ripescaggio. Alla corte di Dionisi si aggiungono altri 3 innesti: Lakicevic dal Genoa, Fiordaliso dal Torino, Fiordilino svincolato dal Palermo. La squadra di Tacopina insiste ...

Monza - sequestrati 51mila giocattoli Pericolosi : Lavinia Greci Le Fiamme Gialle hanno confiscato prodotti per 36mila euro: erano stati messi in vendita, in un deposito della Brianza, senza la marchiatura CE I finanzieri della compagnia di Monza ne hanno sequestrati oltre 51mila, tutti ritenuti pericolosi perché fabbricati in violazione del codice del consumo e delle normative di settore che fissano gli standard minimi di sicurezza. Si tratta di giocattoli destinati alla vendita e i ...

Formula 1 – Verso il Gp di Monza : un’iniziativa speciale Per i giovani neodiplomati lombardi : Un’iniziativa speciale per i giovani neodiplomati lombardi: gli studenti potranno aggiudicarsi un biglietto per il Gp di Monza Il Gran Premio di Monza si avvicina sempre più: i campioni della Formula 1 si sfideranno sul circuito brianzolo il prossimo 6 settembre, ma se ne parla già da adesso per una speciale iniziativa della Regione lombardia indirizzata ai giovani neodiplomati lombardi del 2019. Gli studenti che si sono diplomati ...

Monza - Galliani conferma l’obiettivo Serie A e Per scaramanzia non commenta i gironi : nuova partnership : Cresce l’attesa per il prossima campionato di Serie C, una sicura protagonista sarà il Monza, l’ad Adriano Galliani commenta la formazione dei gironi ricordando il triste precedente del Milan con il Deportivo La Coruna in Champions nel 2004: ”Allora eravamo ad una riunione di sponsor del Milan a Salsomaggiore Terme, c’era il sorteggio dei quarti di finale di Champions ed esultai perche’ pescammo il Deportivo ...

Lega Volley Summer Tour – Saugella Team Monza vince la 15ª SuPercoppa Italiana : Lega Volley Summer Tour: la Saugella Team Monza alza al cielo la 15^ Supercoppa Italiana. Bagno di folla a Riccione, Ortolani eletta MVP La Saugella Team Monza conquista il suo primo trofeo di Sand Volley 4×4 trionfando a Riccione nella 15^ Supercoppa Italiana. Al termine di una splendida finale contro l’Apis VBC Casalmaggiore, conclusa 15-13 al tie-break, le brianziole conquistano il gradino più alto del podio della seconda ...

Formula 1 - Sticchi Damiani annuncia : “Monza era morta e l’abbiamo resuscitata - stiamo Per rinnovare” : Il presidente dell’ACI ha annunciato come sia vicinissimo il rinnovo per il Gran Premio di Monza, che rimarrà in calendario fino al 2024 Il futuro del Gran Premio di Monza è salvo, Angelo Sticchi Damiani infatti ha annunciato come presto verrà ufficializzato il rinnovo fino al 2024 dopo l’accordo raggiunto con Liberty Media. LaPresse/Belen Sivori Il presidente dell’Automobile Club d’Italia lo ha reso noto nel corso ...

Milano - scioPero trasporti ATM oggi 11 luglio/ Si inizia alle 8 : 45 - disagi a Monza : Milano, sciopero dei trasporti ATM per oggi, 11 luglio. Si comincia alle ore 8:45 e si va avanti fino alle 15:00. disagi anche a Monza

Sospetto caso di dengue a Monza : stasera oPerazioni di disinfestazione straordinaria : Il Comune di Monza con un’ordinanza su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute (ATS) ha disposto per stasera una disinfestazione straordinaria nell’area di via Zuccoli per un caso Sospetto di dengue. L’intervento riguarderà tutta la zona in cui risiede la persona vittima del Sospetto caso di infezione, entro 200 metri di raggio intorno al suo luogo di residenza. Le operazioni di disinfestazione si concluderanno alla ...

Monza - primo Brianza Pride Per i diritti lgbt : “Momento storico. In provincia c’è maggiore tendenza a nascondersi” : “Questa è la nostra Stonewall, una Stonewall brianzola”. Dal lato della strada, Maria insieme alla sua compagna osserva le oltre cinquemila persone che sfilano per le vie di Monza. Non era mai successo nella storia della Brianza: “Questa terra ci ha visto nascere, crescere, vivere in silenzio quello che siamo e oggi viviamo il nostro sogno: il primo Pride brianzolo”. Dai balconi in tanti si sporgono per fotografare e applaudire il corteo: “Qui ...

Anche Trenord ha aderito al nuovo sistema di biglietti Per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza : Anche Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza. Dal 15 luglio, quando entrerà in

F1 - GP Italia 2019 : la Pirelli annuncia le gomme Per il weekend a Monza. Scelta la stessa gamma vista in Austria : Dopo il turbolento GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di F1 2019 che sicuramente ha soddisfatto gli spettatori in termini di spettacolo, il Circus è pronto a proiettarsi al prossimo weekend di Silverstone (Gran Bretagna), con una Mercedes sempre “Stella polare” del campionato e la Ferrari in cerca della prima vittoria stagionale. Da par suo la Pirelli, in qualità di fornitore unico di gomme della massima categoria ...

Volley mercato : Galassi a Monza - Giannelli rinnova - futuro incerto Per Cester : Il Volley mercato della Superlega sta regalando molti movimenti in questi ultimi giorni. Molti gli annunci ufficiali anche se è ancora da concludere il "valzer dei centrali italiani", con Alletti e Cester ancora in cerca di sistemazione. Giannelli a Trento fino al 2023 Iniziamo dalla conferma arrivata direttamente dai profili social del presidente di Trento, Diego Mosna: il palleggiatore della nazionale azzurra nonché capitano della Diatec, ...

Vittorio Sgarbi offre una casa a Morgan e chiede tutela Per l’abitazione di Monza : Vittorio Sgarbi offre una casa a Morgan. Dopo lo sfratto avvenuto nei giorni scorsi e che ha comportato un durissimo sfogo da parte dell’artista brianzolo, arriva rapida la risposta del critico d’arte che gli ha proposto una nuova sistemazione che trasuda arte. Si tratta del Palazzo Savorelli a Sutri, cittadina di cui Vittorio Sgarbi è sindaco, nel quale Morgan potrà presto sistemarsi dopo aver lasciato la sua residenza di Via ...