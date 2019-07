Per i giornali spagnoli James è praticamente un giocatore dell’Atletico Il Napoli ha

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2019) Mentre in Italia si continua a parlare di telefonate tra Carlo Ancelotti eRodriguez, in Spagna sono oramai convinti che il colombiano sia undell’Atletico. A far pensare è il fatto che dopo più di due mesi di trattative non si sia ancora chiuso tra il Real e la società di De Laurentiis. Se qualche speranza ancora arriva dalle parole del tecnico emiliano che ieri da Dimaro ha parlato die della possibilità che lui e Milik giochino insieme in attacco, la volontà del calciatore del Real sembra quella di restare a Madrid. Mundo Deportivo non ha dubbi sulla scelta diIl, che è già nella capitale spagnola, dovrebbe unirsi al Real Madrid la prossima settimana, ma il suo desiderio è vestirsi di rosso e bianco. Intanto è previsto un nuovo incontro tra Florentino Perez e Cerezo in occasione della sfida tra le due squadre. Nulla è cambiato nei piani ...

LegaSalvini : ?? Nessuna pietà per i delinquenti che con tanta malvagità hanno causato sofferenze indicibili, da anni, ai bimbi e… - riotta : Volete lavorare nel giornalismo, nella comunicazione, con i dati? Sognate reportage, podcast, giornali e tv? Allora… - tancredipalmeri : Il Tottenham offre solo 50 milioni per Dybala. Disinformati, si vede che non leggono i giornali italiani -