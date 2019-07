Paris Saint Germain-Inter | match live su Sportitalia

Juventus - Matuidi potrebbe ritornare al Paris Saint-Germain : La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato e, dopo aver investito soprattutto negli acquisti (attualmente l'unica cessione ufficiale è quella di Spinazzola alla Roma), adesso ha la necessità di piazzare alcuni esuberi. Ad esempio Perin, dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe accettare l'offerta dell'Aston Villa, così come Joao Cancelo potrebbe trasferirsi al Manchester City, anche se la Juventus ne dà una valutazione ...

Come la UEFA ha chiuso un occhio col Paris Saint-Germain : Il New York Times racconta Come andò davvero l'indagine sulle violazioni finanziarie della potente squadra di calcio francese, insabbiata con una decisione sospetta

Juventus - Neymar con Ronaldo Offerta choc al Paris Saint Germain : La Juventus vuole vestire Neymar di bianconero a un anno di distanza dal clamoroso colpo Cristiano Ronaldo? In Spagna... Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Paris Saint-Germain - Leonardo ammette : “non c’è nessuna offerta concreta per Neymar” : Il direttore sportivo del club parigino ha parlato della situazione Neymar, ammettendo come non ci sia nessuna offerta al momento per il brasiliano La questione Neymar continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain, l’attaccante brasiliano ha confermato ai propri dirigenti di voler lasciare il club parigino, ma al momento il Barcellona non ha affondato il colpo. AFP/LaPresse Sulla questione è intervenuto ai microfoni di ...

Bucchioni : 'Neymar si offre alla Juventus - il Paris Saint Germain chiede Dybala più soldi' : Il mercato è già entrato nel vivo e, a parte qualche grande acquisto (su tutti Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona e De Ligt alla Juventus), ci attendiamo qualche altra trattativa importante che potrebbe definirsi. Sono due i nomi che potrebbero lasciare le rispettive società: Pogba e Neymar. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United e le recenti parole lanciate dal suo agente sportivo Mino Raiola hanno acceso ...

Il Paris Saint-Germain sbarca su TikTok : Psg TikTok – Il Paris Saint-Germain ha annunciato il proprio sbarco ufficiale su “TikTok”, piattaforma di condivisione di brevi video. Per celebrare l’occasione, il club parigino ha inaugurato il suo nuovo account per annunciare esclusivamente l’ingaggio del capitano della formazione Primavera francese, Abdou Diallo. L’annuncio è stato successivamente trasmesso su tutti i profili social. Russel […] L'articolo Il Paris ...

Paris Saint-Germain - Neymar Jr pronto a tornare : “ho recuperato quasi al 100% - ecco cosa manca” : Il giocatore brasiliano raggiungerà lunedì i compagni di squadra, in ritardo rispetto al programma stabilito con il club parigino Neymar Jr è pronto a tornare ad allenarsi con i compagni del Paris Saint-Germain, in ritardo rispetto al programma di lavoro stilato per lui dal club parigino. Dopo aver saltato la Copa America per un infortunio alla caviglia, il brasiliano ha superato i problemi all’articolazione, rivelando di essersi ...

Paris Saint-Germain - Leonardo ‘aizza’ il mercato : “il rinnovo di Mbappé? Non posso prometterlo” : Il direttore sportivo del club parigino non se l’è sentita di promettere il rinnovo di Mbappé, presentatosi comunque regolarmente alla ripresa degli allenamenti Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain, a confermarlo indirettamente è Leonardo, il nuovo direttore sportivo del club parigino. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni del quotidiano ‘Le Parisien’, il dirigente brasiliano non ha ...

FIFA 20 : Nuovo kit del Paris Saint Germain per la stagione 2019/20 : Tramite un breve comunicato il sito ufficiale del Paris Saint Germain ha svelato i nuovi kit per la stagione 2019/20. La presentazione è stata effettuata mostrando uno screen con alcuni dei giocatori più forti del club francese che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche... Source

Paris Saint-Germain - la madre di Rabiot allo scoperto : “nessuna proposta di rinnovo. La Juve? Siamo superstiziosi” : La madre del centrocampista francese ha smentito le voci secondo cui il figlio non si sarebbe presentato ad un appuntamento con Leonardo Adrien Rabiot è sempre più vicino alla Juventus, il centrocampista francese lascerà il Paris Saint-Germain alla scadenza del suo contratto che avverrà domenica 30 giugno. Spada/LaPresse Nelle ultime ore erano circolate alcune voci di una sua presunta assenza ad un confronto richiesto da Leonardo, ...

Milan - nuovo assalto del Paris Saint-Germain per Donnarumma : proposto in cambio Areola : Il club francese fa sul serio per il portiere rossonero, a tal punto di mettere sul piatto soldi e Areola come contropartita Gianluigi Donnarumma è finito nuovamente nel mirino del Paris Saint-Germain, il club francese infatti è tornato all’assalto del portiere rossonero che piace tantissimo a Leonardo. Patrick HERTZOG / AFP La valutazione che la società di via Aldo Rossi fa del proprio giocatore è di 50 milioni di euro, secondo Sky ...

Paris Saint-Germain - Dani Alves lascia il club parigino : struggente addio social per il brasiliano [FOTO] : Il giocatore brasiliano ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain con un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram Il ciclo di Dani Alves in maglia PSG si è concluso, il difensore brasiliano infatti ha annunciato il suo addio al club parigino, postando su Instagram un lungo messaggio. LaPresse/Reuters Il contratto dell’ex Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato, come si evince dalle parole di ...

Paris Saint-Germain - il presidente Al-Khelaifi durissimo : “chi si comporta da star può andarsene da Parigi” : Il numero uno del club parigino ha espresso tutto il proprio disappunto per quanto accaduto nel finale della scorsa stagione, sottolineando come nessuno rimarrà controvoglia Giorni frenetici in casa Paris Saint-Germain, sia per quanto riguarda il mercato che per la situazione Neymar, che tiene in apprensione il club parigino. Il presidente Nasser Al-Khelaifi tiene monitorata la questione, lanciando però nel frattempo messaggi mirati ai ...

Il Paris Saint Germain riabbraccia Leonardo : Il quarantanovenne Leonardo subentra ad Antero Henrique,che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per due anni. “Ritorno a Parigi con molto entusiasmo e voglia di fare” le sue prime parole. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” è arrivata l’ufficialità del ritorno al PSG di Leonardo dal Milan che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Leonardo ha già rivestito tale carica a Parigi dal ...