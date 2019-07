Pallavolo – Mondiali U21 | l’Italia torna in finale dopo 26 anni | decisiva la vittoria

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoriaventiseidall’ultima volta,è inin un Campionato Mondiale under 21 maschile, grazie alladegli azzurrini di Monica Cresta per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 25-21) sulla Russia. Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoria, nellain programma domani (ore 18) contro la vincente di Brasile-Iran. Il miglior risultato, infatti, è attualmente rappresentato dalla medaglia d’argento conquistata nelle edizioni del 1991 contro la Bulgaria in Egitto e del 1993 contro il Brasile a Rosario. Nella gara di oggi, si è vista una selezione tricolore capace di mantenere la concentrazione alta per ...

like_napoleon : In TV ci sono i #mondialinuoto. Mio padre commenta un atleta che si scalda prima di entrare in acqua, dicendo: 'Bel… - azzurridigloria : ??VOLLEY MASCHILE, MONDIALI U21?? - giuseppebaratta : Auguri Presidente Mattarella! È stato un onore farti fare la ola e la scenografia delle luci al Foro Italico di Rom… -