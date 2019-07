Pallanuoto | Italia prenota storia | ma Spagna è favorita

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Il Settebello si da' appuntamento con lanella finale del Mondiale di. Per far si' che la mezza impresa di cui ha parlato il ct Campagna, dopo la semifinale vinta, diventi intera gli azzurri dovranno ribaltare i pronostici che vedono lasuperdella finalissima in programma oggi alle 18.30 locali, le 11.30 in. Un vero capolavoro quello del Settebello nella semifinale vinta in rimonta contro l'Ungheria dalla quale bisogna ripartire, senza cullarsi troppo sulla medaglia agguantata e sul pass olimpico per Tokyo 2020 conquistato in anticipo.A dirlo e' lo stesso commissario tecnico Sandro Campagna: "Ci sono tanti ricordi su questa grande sfida e l'ultima che ricordo e' la sconfitta beffarda della scorsa stagione all'europeo. Quella sconfitta ci deve far rosicare ancora e deve far aumentare ancora di piu' la rabbia per aver fatto un europeo ...

Coninews : Wow!! L’Italia ????della #pallanuoto VOLA IN FINALE! Il @7belloOfficial supera l'Ungheria 10 - 12 e conquista la fin… - FINOfficial_ : Un grandissimo #7bello batte i maestri magiari vicecampioni in carica e torna in una finale mondiale!! ??… - SkySport : ? Ottenuto anche il pass olimpico per #Tokyo2020 ?? Sabato l'avversaria per l'oro sarà la Spagna che ha battuto 6-5… -