Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | Russia-Italia 10-9 Il Setterosa chiude al sesto

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : stesso scenario di Budapest. La Spagna tenta l’impresa con gli USA : Due anni di distanza, lo stesso scenario. L’ultimo atto, la finale dei Mondiali di Pallanuoto al femminile, resta nuovamente quella tra Stati Uniti e Spagna: dopo Budapest 2017 un’altro copione di questa spettacolare sfida. Anche questa volta le grandi favorite saranno le statunitensi che già hanno agguantato il pass olimpico nell’ultima edizione della World League: ufficialità della qualificazione a Cinque Cerchi verso Tokyo ...

USA-Spagna - Finale Mondiali Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, venerdì 26 luglio, è giunto il momento della finalissima per i Mondiali di pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: alle ore 11.30 italiane sarà la volta di USA-Spagna. Il netto successo degli USA in semiFinale sull’Australia ha regalato alla Spagna, grazie al successo sull’Ungheria, la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due formazioni che oggi si giocheranno il titolo iridato sono ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di mercoledì 24 luglio. Spagna alle Olimpiadi - sarà finale con gli USA : Oggi si sono giocate le semifinali ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: entrambe le partite giocate non hanno avuto molta storia. Gli USA, come da pronostico, dominano contro l’Australia, subendo la prima rete dopo quasi 20 minuti di gioco, quando però sono già avanti 6-0. Alla fine il punteggio è di 7-2, con una seconda parte di gara di pura gestione per le statunitensi. A senso unico però è anche ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Italia 5-10. Fabio Conti : “L’obiettivo resta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo” : L’Italia ha superato l’Olanda per 10-5 nella gara che valeva l’accesso alla finale per il quinto posto ai Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju: le azzurre venerdì si giocheranno il piazzamento contro la Russia. A fine partita hanno commentato la gara Fabio Conti ed Elisa Queirolo. Di seguito le dichiarazioni al sito federale del CT dell’Italia Fabio Conti: “Non dobbiamo pensare ai quarti di finale ma ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Italia 5-10. Il Setterosa giocherà con la Russia per il quinto posto : Il Setterosa doppia l’Olanda nella gara che vale l’accesso alla finale per il quinto posto ai Mondiali di Pallanuoto femminile vincendo per 10-5 e guadagnando il confronto con la Russia, che si giocherà venerdì 26 alle ore 8.30 italiane. L’Italia oggi incrementa il proprio vantaggio quarto dopo quarto, portando agevolmente a casa la sfida tra le grandi deluse della rassegna iridata. Nel primo quarto parte subito bene il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : oggi, mercoledì 24 luglio, è tempo di semifinali per i Mondiali di Pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: si partirà alle ore 10.00 italiane con la sfida tra USA ed Australia, mentre alle ore 11.30 sarà la volta di Spagna-Ungheria. In caso di successo degli USA nella prima gara, la seconda partita metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due gare saranno trasmesse in tv in chiaro su ...

Pallanuoto femminile - terzo fallimento consecutivo che non stupisce. Qualificazione a Tokyo 2020 non scontata : Si è concluso ai quarti di finale il cammino del Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto femminile. Le azzurre si sono inchinate per 6-7 all’Ungheria, dando addio al sogno di tornare su un podio iridato che manca dal bronzo di Kazan 2015. Per il terzo grande evento consecutivo la selezione tricolore ha mancato l’accesso alle semifinali. Dopo l’argento olimpico di Rio 2016, l’Italia ha trovato sempre strada sbarrata ai quarti: ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 - Elisa Queirolo : “Ci è mancata la grinta”. Giulia Gorlero : “Abbiamo sbagliato l’approccio”. : C’è tanta amarezza nelle parole delle azzurre del Setterosa dopo la sconfitta 7-6 contro l’Ungheria. L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud), dovendo dire addio così ad un’altra possibilità di ottenere il pass olimpico per Tokyo 2020. Nelle parole a caldo delle nostre portacolori si capisce che è mancato qualcosa a livello mentale. Queste le dichiarazioni di capitan Elisa ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 - Fabio Conti : “Partita giocata con intensità - ma serviva più coraggio. Bisogna lavorare sodo” : Il Setterosa è stato eliminato ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud). Le azzurre sono state sconfitte per 7-6 dall’Ungheria, che si conferma una vera e propria bestia nera, visto che ci aveva già battuto lo scorso anno agli Europei. Al termine della partita il CT Fabio Conti ha così analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni della Rai: “Partita giocata con intensità, come abbiamo fatto ...

Pallanuoto femminile - Italia-Ungheria 6-7 : le pagelle del Setterosa. Gorlero a lungo ci tiene a galla - ma non basta : Ai Mondiali di Pallanuoto femminile il Setterosa esce ai quarti di finale, sconfitto per 6-7 dall’Ungheria. Le azzurre giocheranno per il quinto posto, vedendo sfuggire non solo il podio iridato, ma anche la seconda occasione per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire i voti del Setterosa. LE pagelle DEL SETTEROSA Gorlero, 8: a parte un primo quarto forse sottotono anche per lei, nel prosieguo para di tutto, tenendo ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Ungheria bestia nera azzurra - Setterosa sconfitto di misura nei quarti di finale : Una bestia nera, un avversario durissimo da affrontare. L’Ungheria estromette nuovamente il Setterosa da un’importante manifestazione internazionale: dopo gli Europei dello scorso anno, questa volta la Nazionale italiana deve arrendersi nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud), ancora una volta di misura, per 7-6. Una prestazione incolore quella delle ragazze di Fabio Conti: tanti ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di lunedì 22 luglio. L’Ungheria elimina l’Italia : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa cede per 6-7 all’Ungheria e vede esaurirsi il sogno iridato e la seconda possibilità di raggiungere la carta olimpica, destinata alla vincitrice, o, in caso di trionfo degli USA, alla finalista perdente. Nelle altre gare di giornata gli USA demoliscono la Grecia 15-5 ed andranno a giocare una semifinale extraeuropea con ...

12.32 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il Settebello con il quarto di finale contro la Grecia. Un saluto sportivo. 12.30 Il Setterosa manca dunque ancora una volta il pass per Tokyo 2020. Resta un'ultima possibilità con il pre-olimpico che si svolgerà nella primavera 2020. E' FINITA. Italia-Ungheria 6-7. Le magiare si confermano la vera bestia nera del ...

LIVE Italia-Ungheria 6-6 - Mondiali Pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa resta attaccato alla partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’02” Csabai tira fuori, il Setterosa ci deve credere. 3’28” Non va la conclusione dalla distanza di Chiappini. Il tempo scorre inesorabile. 3’55” Pallonetto di Leimeter sul palo. 4’22” L’Italia invece continua a sbaglia in superiorità numerica, questa volta con Garibotti. 3/11 eloquente. 4’40” La mancina Leimeter ci fa ...