Palestina | Abu Mazen annuncia la sospensione di tutti gli accordi sottoscritti con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) “Siamo giunti a un crocevia”, ha detto giovedì il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), Abu, quando ha convocato una riunione urgente della leadership palestinese nella roccaforte della Muqata, a Ramallah. La “decisione importante” che doveva essere presa è stata poi comunicata nella serata: l’Anp ha deciso in principio di sospendereglicon Israele. Eccessivo è stato giudicato l’atteggiamento di Tel Aviv che nei giorni scorsi ha demolito altre abitazioni a Wadi al-Hummus, a Gerusalemme est, in un’area autonoma secondo glidi Oslo del 1993. Visto che Israele ha violato unilateralmente quegli, spiegano i palestinesi, all’Anp non resta che sospenderli. Come e in che tempistiche questo dovrà avvenire sarà disposto da un’apposita commissione che intanto si occuperà di ...

