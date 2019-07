Palermo | il Carro Trionfale di Santa Rosalia a Piazza Marina

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ildi, ispirato dallo sgabello borbonico dei detenuti e costruito all`interno del carcere Ucciardone da alcuni di essi, in collaborazione con l`Accademia delle Belle Arti e con le maestranze della VM Agency Group s.r.l., organizzatrice del 395° Festino, è stato posizionato adavanti a Palazzo Galletti. Nei mesi scorsi l`Arcivescovo Don Corrado Lorefice aveva espresso la volontà che ilfosse posizionato sul sagrato della Cattedrale, operazione non realizzabile in quanto luogo ritenuto "obiettivo sensibile" così come il Piano di Palazzo Reale.L`assessorato alle Culture ha voluto però che ilpotesse essere fruibile dai palermitani e dai turisti in un contesto di interesse artistico e architettonico della città di, da qui la scelta di, luogo in cui si trovano: Palazzo Galletti di S. Cataldo, sede di uffici ...

