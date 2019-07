Padova | guerra alle bestemmie | 400 euro di multa per chi impreca in pubblico

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019)di 400per chi bestemmia in. A stabilirlo è il nuovo regolamento di polizia urbana entrato in vigore nel Comune di Saonara (piccolo centroporte di). Il sindaco Walter Stefan (eletto nel 2012 con la lista Saonara Domani) ha spiegato che la "stretta sul turpiloquio" è stata decisa dopo le numerose segnalazioni di frasi blasfeme pronunciate anche da giovanissimi.di 400a chi bestemmia "Non bestemmiare" non è solo una sintesi del secondo comandamento o, per chi non è cattolico, un consiglio dettato dal buon senso e dal vivere civile. A Saonara, comune di circa 10.000 abitanti ad est del capoluogo veneto, è un vero e proprio obbligo con tanto di sanzione per i trasgressori. L'amministrazione comunale, nelle scorse settimane, ha provveduto a modificare il Regolamento di Polizia Urbana e ha deciso di vietare, in qualsiasi luogoo aperto al ...

