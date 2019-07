Ospedale San Giovanni | martedì apre ‘Casetta Mamme’

Neil Armstrong morte per malasanità - 6 milioni alla famiglia dall’Ospedale : Neil Armstrong morte per malasanità, 6 milioni alla famiglia dall’ospedale Neil Armstrong è l’uomo che per prima ha messo piede sulla Luna. L’anniversario dei 50 anni dallo storico evento è stato festeggiato proprio pochi giorni fa: il 19 luglio 2019. Secondo quanto riportato dal New York Times l’uomo che ha legato il suo nome ad uno degli eventi più straordinari della modernità potrebbe essere morto per un errore umano e ...

Il pugno duro del Viminale : commissione d'accesso all'Asl Napoli 1 dopo gli arresti all'Ospedale San Giovanni Bosco : Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del ministro dell?Interno, ha nominato la commissione di accesso presso l?Asl Napoli 1 per verificare l?eventuale sussistenza di...

Santina muore a 35 anni dopo il parto in Ospedale a Cetraro - i risultati dell’autopsia : I primi risultati dell'autopsia sul corpo senza vita della 35enne Santina Adamo deceduta improvvisamente mercoledì scorso nell'ospedale di Cetraro (Cosenza) poco dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. La Procura intanto ha già iscritto nel registro degli indagati sei persone: un'ostetrica, due rianimatori e tre ginecologi.Continua a leggere

Tour de France 2019 : Alessandro De Marchi esce dall’Ospedale - il rientro in azione tra 6 settimane : Si conclude il periodo di degenza di Alessandro De Marchi presso l’ospedale di Saint-Etienne. Il ciclista della CCT Team, infatti, verrà dimesso nel corso di questa giornata dopo una settimana di ricovero dopo la brutta caduta di domenica scorsa nel corso delle prime fasi della nona tappa (la Saint-Etienne-Brioude) del Tour de France 2019. Nell’incidente De Marchi si era procurato la frattura della clavicola destra, quindi della ...

Chirurgia endoscopica dell’orecchio - l’Ospedale San Paolo di Napoli fa scuola a medici di tutto il mondo : Un gruppo di giovani medici Indiani è arrivato ieri all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta in occasione del workshop di Chirurgia organizzato da Giuseppe Panetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria al presidio ospedaliero dell’ASL Napoli 1 Centro. Nel corso degli anni il workshop ha portato a Napoli specialisti da paesi quali Germania, Australia, Belgio, Israele e India. L’obiettivo? Imparare in sala operatoria, ...

Santina Adamo morta dopo il parto a Cetraro! Il ministro Grillo invia ispettori in Ospedale : In seguito alla tragica vicenda di Santina Adamo, la donna di trentacinque anni morta due giorni fa in ospedale a Cetraro dopo aver partorito, nell’ospedale della provincia di Cosenza il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha disposto l'invio della task force, composta da dirigenti del ministero della Salute, Iss, Agenas, Carabinieri del Nas e un delegato delle Regioni. “Abbiamo il dovere di accertare – si legge in una nota del ministero – ...

Napoli - nuovo terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 62 indagati all'Ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono 62 gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di indagini...

Napoli - nuovo terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 60 indagati all'Ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono oltre sessanta gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di...

Malasanità : partorisce in Ospedale - il piccolo muore ma la salma non le viene restituita : L’ennesima vicenda, forse, di Malasanità che arriva dalla Campania. Una vicenda ancora tutta da chiarire, ma la cui denuncia è arrivata dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Ci è stata segnalata la vicenda di una donna che ha partorito all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta lo scorso 20 novembre ma, a distanza di poche ore, le è stato detto che il bambino era morto. Non ha mai avuto ...

Tinto Brass dimesso da Ospedale Sant'Andrea di Roma : Tinto Brass e' stato dimesso dall'ospedale S. Andrea di Roma. Il regista era stato ricoverato nei giorni scorsi d'urgenza, in terapia

Tinto Brass dimesso da Ospedale Sant’Andrea : Roma – Tinto Brass e’ stato dimesso oggi dall’ospedale Sant’Andrea di Roma. Il regista del cinema erotico italiano, che ha 86 anni, era stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva, lo scorso lunedi’, per un malore. “Voglio rivolgere i migliori auguri per una completa guarigione al regista Tinto Brass- ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato- Voglio inoltre ...

Tour de France 2019 - Alessandro De Marchi si ritira : bruttissima caduta del Rosso di Buja - viene portato in Ospedale : Alessandro De Marchi si è ritirato dal Tour de France 2019, il Rosso di Buja ha dovuto alzare bandiera bianca dopo 10 km della nona tappa che porta la carovana da Saint Etienne a Brioude. L’alfiere del CCC Team, ieri protagonista nella fuga con Thomas De Gendt, è caduto nelle fase iniziali della frazione odierna insieme al Francese Alexis Vuillermoz e l’impatto col marciapiedi gli ha procurato una brutta ferita al volto. Il ciclista ...

“È gay e ha un compagno”. Lettera di dimissioni shock dell'Ospedale di Alessandria : “Fuma circa 15 sigarette al giorno, beve saltuariamente alcolici. Nega allergie. Omosessuale, compagno stabile”. È quello che un paziente di Alessandria si è visto scrivere sulla Lettera di dimissioni dall’ospedale di Alessandria. A riportarlo è La Stampa.Qualche giorno fa l’arrivo al pronto soccorso per un grave mal di testa, una flebo che non risolve, il ricovero nel reparto di Malattie infettive, ...

Milano - epidemia di morbillo all’Ospedale San Raffaele : contagiati due cardiochirurghi : Sta facendo molto discutere la vicenda dei due cardiochirurghi dell’ospedale San Raffaele di Milano che hanno contratto il morbillo. La notizia è stata resa nota solo giovedì scorso, anche se il primo caso potrebbe risalire a qualche settimana prima. Molto probabilmente uno dei due medici è stato infettato dal figlio, mentre per il secondo la stretta vicinanza con il collega è stata decisiva. La struttura sanitaria ha immediatamente avviato le ...