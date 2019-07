Ondata di caldo in Europa | possibile nuovo record assoluto per il Regno Unito | trasporti

Caldo in Sicilia : Ondata di calore a Palermo - scatta l’allerta arancione : Il bollettino Ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute segnala, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, per la città di Palermo il livello 2 (arancione) che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Consigli generali del Ministero della Salute: Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le ...

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’Ondata di caldo e maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) - Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttos

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) - Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valo

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento de

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) – Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttosto caldo ma con temperature massime leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna. Nel corso del fine ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) – Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttosto caldo ma con temperature massime leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna. Nel corso del fine ...

Ondata di caldo in Europa - fino a +43°C e record frantumati in diversi stati : “Tratto distintivo dei cambiamenti climatici - diventano più intense” : Una potente Ondata di caldo africano ha mandato in frantumi moltissimi record di temperatura negli stati dell’Europa centro-occidentale, soprattutto in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, che hanno tutti superato, anche abbondantemente, la soglia di +40°C. Anche Lussemburgo e Regno Unito si sono avvicinati a tali valori. Questa ultima Ondata di caldo, causata da un blocco ad omega che ha permesso l’afflusso di una massa d’aria estremamente ...

Ondata di caldo in Francia : crollo termico - revocata l’allerta rossa a Parigi : Météo France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha annunciato un crollo termico, a cominciare dal quadrante ovest del Paese, e l’arrivo dei temporali: decretata quindi la fine dell’allerta rossa per il caldo in 20 dipartimenti, tra cui Parigi e la sua banlieue. Ieri nella capitale è stato battuto il record storico di caldo, con la colonnina di mercurio che ha segnato +42,6°C. Calura eccezionale anche in altre città come ...

Ondata di caldo africano : ecco le città da bollino rosso : Ondata di caldo africano: ecco le città da bollino rosso In attesa del maltempo previsto nel weekend, oggi sarà ancora una giornata caldissima. Sono previste temperature fino a 37-38 gradi ma quelle percepite, a causa dell'umidità, supereranno ampiamente la soglia dei 40°C Parole chiave: ...