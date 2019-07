Olbia | coppia beccata a fare sesso per strada Multa di 20mila euro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Valentina Dardari Il ragazzo è stato anche arrestato per aver aggredito un carbaniere colpendolo a un braccio. Ha passato la notte in camera di sicurezzaa luci rosse. Una giovane, lui 25 anni e lei venti, è stataper. Una volta intervenuti i carabinieri, il ragazzo si è opposto alla richiesta di consegnare i documenti per l'identificazione aggredendo i militari e ferendone uno al braccio. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E per la bravata dovranno sborsare. Il fatto sarebbe avvenuto durante un normale controllo territoriale da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di. I militari si sarebbero imbattuti in una giovaneche stava consumando un atto sessuale, completamente nudi, per, in zona Basa. Ai due focosi amanti è stato chiesto di rivestirsi e dare le ...

zazoomblog : Sorpresi a fare sesso per strada a Olbia nei guai coppia di ventenni: arresto e multa salata - #Sorpresi #sesso… - zazoomnews : Sorpresi a fare sesso per strada a Olbia nei guai coppia di ventenni: arresto e multa salata - #Sorpresi #sesso… - pirata_21 : Coppia fa sesso in strada ad #Olbia: un fermo. È quello sotto. -