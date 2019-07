Nuovi autobus per il trasporto pubblico a Modica

Mannini : da prossima settimana 80 dei 227 Nuovi autobus già su strada : Roma – “Oggi stanno arrivando i primi 7 nuovi bus a Grottarossa, entro sabato della prossima settimana avremo 80 delle 227 nuove vetture: saranno targate, immatricolate, faremo i corsi ai conducenti, l’allestimento con obliteratrici e cartelli e da sabato, forse qualche giorno prima, potranno entrare in servizio”. Lo ha detto Federico Mannini, responsabile Manutenzioni di Atac, intervenendo alla riunione di stamattina ...

Raggi : Atac rimane pubblica - a breve avremo 227 Nuovi autobus : Roma – “Atac non e’ fallita: il Tribunale di Roma ha approvato il concordato preventivo in continuita’. Ma cosa vuol dire concretamente? Significa che a breve avremo per le strade piu’ bus per Roma, per la precisione 227 nuovi mezzi, oltre 11mila dipendenti avranno ancora un posto di lavoro, significa che una delle aziende di trasporto piu’ grande d’Europa rimane pubblica. Non ci saranno linee di serie A ...

Nuovi autobus non entreranno mai in servizio : contratto rescisso - tornano a Tel Aviv : Roma – Quello che fino a due mesi fa sembrava un ‘rischio’, oggi e’ diventato certezza. I 70 bus presi a noleggio da Atac dopo oltre 10 anni di onorato servizio a Tel Aviv, in Israele, annunciati dalla sindaca Virginia Raggi e che finora erano rimasti bloccati nei depositi di Salerno e di Roma, sono gia’ al capolinea: non entreranno mai in servizio nella Capitale. I mezzi infatti, datati 2008, all’arrivo in ...