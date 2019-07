Nuoto | Mondiali 2019 | super 4×200 sl maschile azzurra in finale con il miglior crono!

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019)prestazione della 4×200 stile libero uomini nelle batterie italiana deidia Gwangju (Corea del Sud). Il quartetto formato da Filippo Megli (1’46″79), Matteo Ciampi (1’46″42), Stefano Ballo (1’45″66) e da Stefano Di Cola (1’46″10) mette insieme una prova magnifica, vincendo l’ultima heat e ottenendo ilcrono delle squadre qualificate alla(7’04″97). Da segnalare l’eccellente frazione di Ballo che, esordiente assoluto, ha creato lo strappo decisivo. Le prospettive sono davvero importanti, tenendo conto però che squadre come Australia (quarta in 7’06″97), Stati Uniti (terzi in 7’06″86) e Russia (seconda in 7’05″28) per citarne alcune, inseriranno i loroi uomini. Tuttavia anche il Bel Paese potrà contare su un Gabriele Detti in ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… - RaiSport : Oro e record europeo per @greg_palt negli 800 stile libero ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019!!???????? -