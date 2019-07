Nuoto | Mondiali 2019 | Simona Quadarella | “Non volevo farmi superare da Wang Ledecky

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Dopo l’oro sui 1500, perla notte ha regalato il ritorno in vasca per le batterie degli 800 sl, dove ha confermato il proprio ottimo stato di forma mettendo a segno il quarto miglior tempo in 8’20″68 e vincendo la sua batteria davanti alla cineseJianjiahe per poco più di due decimi. Queste le parole rilasciate dalla nuotatrice romana al sito della FIN: “Dopo una bella vittoria si tende a rilassarsi, ma ho cercato di mantenere la concentrazione anche grazie ai consigli del mio allenatore. Buono l’ 8’20″86 in batteria nuotato abbastanza sciolto. All’inizio ho cercato di mantenere il ritmo. Alla fine la cineseha provato a prendermi, non ho capito perché visto che si trattava solo di una batteria di qualifica, ma non ho voluto cedere e quindi ho dovuto forzare un po’, anche se non più di tanto. Già so che ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… - RaiSport : Oro e record europeo per @greg_palt negli 800 stile libero ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019!!???????? -