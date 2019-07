Nuoto | Mondiali 2019 | risultati batterie 26 luglio Quadarella e 4×200 sl in finale

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) E’ andata in archivio la sesta giornata delledeidia Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina sudcoreana tanta Italia impegnata in vasca e andiamo a raccontarvi quanto è accaduto. La mattinata asiatica è iniziata non nel migliore dei modi per il Bel Paese vista l’eliminazione del campione europeo a Glasgow dei 100 farfalla Piero Codia. Purtroppo l’atleta nativo di Trieste non è andato oltre il 26° crono di 53″09 nelle due vasche del delfino, pagando a caro prezzo un infortunio alla schiena, accusato ieri, che lo ha fortemente condizionato. Un vero peccato per lui che aveva ottime chance per ben figurare. Stessa sorte per Federico Burdisso che dimostra ancora una volta di soffrire i turni di passaggio, non trovando una prestazione degna di nota: 52″65 e 19° crono per il classe 2001 italico. A dominare la scena l’asso ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… - RaiSport : Oro e record europeo per @greg_palt negli 800 stile libero ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019!!???????? -