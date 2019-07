Nuoto | Mondiali 2019 | Margherita Panziera terzo tempo nei 200 dorso in batteria

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Una schiarita sul fronteal termine delle batterie dei 200donne deidia Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra vince la sua heat con ildi 2’08″51, gestendo le proprie energie e chiudendo con un sorriso la sua prova. Una condotta di gara che, dopo una prima vasca un po’ lenta (30″30), l’ha vista salire di livello nelle restanti due, per poi gestire nell’ultima. Per cui, da questo punto di vista, i fantasmi dei giorni precedenti, frutto delle brutte sensazioni dei 100 metri, non sembrano più aleggiare sulla dorsista nostrana. In prima posizione l’eccellente classe 2002 Regan Smith: 2’06″01 per l’americana che, a differenza delle altre, ha spinto fin da questo turno, ottenendo un crono notevole (primato del mondo junior). Di sicuro un’avversaria in più per ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… - RaiSport : Oro e record europeo per @greg_palt negli 800 stile libero ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019!!???????? -