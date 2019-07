Nuoto | Mondiali 2019 | gli italiani qualificati per le finali di oggi A che ora

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Sesta giornata di gare aidia Gwangju (Corea del Sud). La vasca sudcoreana vedrà ancora l’Italia protagonista. Margherita Panziera vuole la finale dei 200 dorso donne. La veneta, tra le favorite per il successo in questa vigilia, in semifinale dovrà spingere per non avere sorprese, visto il contesto partenti particolarmente qualificato. Da osservare con attenzione, poi, la 4×200 sl uomini dove il quartetto azzurro sogna in grande, mentre Elena Di Liddo, nelle semidei 50 farfalla, vuol ottenere un altro accesso a un atto conclusivo di questa rassegna iridata.: gliper ledi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming Le semie ledi questa seconda giornata di gare saranno offerte da Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre), con diretta streaming su Rai ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… - RaiSport : Oro e record europeo per @greg_palt negli 800 stile libero ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019!!???????? -