Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Giungono alcune statistiche davvero interessanti per tutti coloro che seguono da vicino le vicende degli operatori mobilini, considerando quanto emerso di recente a proposito dell'andamento di mercato di TIM, Vodafone,Tre, fino ad arrivare a. A tal proposito occorre registrare la crescita dell'operatore francese, nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi tempi soprattutto sul fronte dell'installazione di nuove antenne. Insomma, i rallentamenti per la rete proprietaria non hanno condizionato troppo il trend favorevole. Come riporta Mondomobileweb, dando uno sguardo alle SIM Human è possibile notare come nel primo trimestre del 2019 ci sia stato unsuperiore al 3% perTre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La conquista del 4%quote di mercato, dunque, è stata pagata soprattutto dal doppio brand al centro della famosa fusione ...

OptiMagazine : Non trascurabile il calo delle SIM Wind Tre a vantaggio di Iliad: situazione in Italia nel 2019… - fdgItaAu : RT @Stefano0323: @DaniloToninelli Siamo stufi della retorica e delle frasi di circostanza. Quando importi persone provenienti da paesi in… - Stefano0323 : @DaniloToninelli Siamo stufi della retorica e delle frasi di circostanza. Quando importi persone provenienti da pa… -