Non si può leggere la chat della moglie anche se lascia il pc acceso Lo ha stabilito la

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Non si puòné tantomeno copiare quanto scritto in unasu Skype dalla propria- per depositarne poi il contenuto in copia nell'ambitocausa di separazione -se il computer era statotoin sala da pranzo. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di una donna contro l'assoluzione pronunciata dai giudici del merito nei confronti dell'ex marito, accusato di accesso abusivo a un sistema informatico e violazione di corrispondenza per aver letto e stampato alcune conversazioni che ella aveva intrattenuto con una persona su Skype e che erano finite nel fascicolo per la separazione. La quinta sezione penaleCassazione ha censurato le conclusioni dei giudici del merito: "la condotta di illecito mantenimento" in un sistema informatico "può perfezionarsiin presenza di una casuale iniziale ...

