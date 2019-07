Noi marciamo a testa alta M5s bugiardi Parla la No Tav Dana Lauriola

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) Le navette a Venaus arrivano ogni cinque, dieci minuti portando attivisti No-Tav, famiglie, ragazzi e bambini. In migliaia si preparano a trascorrere la notte in campeggio. Da qui, sabato alle 13.30, avrà inizio la marcia verso il cantiere di Chiomonte., 37 anni, educatrice, leader del Movimento No Tav con un processo sulle spalle accusata di terrorismo, sta organizzando ogni aspetto: “Rispondiamo con il sorriso a chi, come Matteo Salvini ma in precedenza anche altri, ha militarizzato questo territorio. Noi possiamo marciare a, i 5Stelle no. Loro sono solo una farsa, ci siamo sbagliati”., l’attenzione èattorno alla manifestazione di domani. Ci saranno 500 uomini delle Forze dell’Ordine e in campo ci sono anche i servizi segreti. Cosa c’è da aspettarsi?“Il Viminale ci minaccia, ma ...

