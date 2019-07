Naughty Dog | emergono dettagli sulla prossima attesissima nuova IP

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019)Dog è probabilmente uno degli studi Sony più amati dai giocatori. La società infatti, con sede a Santa Monica, è diventata celebre per i suoi famosissimi franchise quali Crash Bandicoot, Jak e Daxter, la serie Uncharted e The Last of Us, ammaliando intere generazioni di videogiocatori attraverso tutte le generazioni videoludiche.Ebbene adesso sappiamo che anche The Last of Us Parte 2 sarà lanciato, per la precisione nel 2020, e nonostante questo lo studio ha comunque trovato il tempo per iniziare a lavoraresuaIP.Stando alle indiscrezioni provenienti da 4Chan, laIP dello studio sarà un titolo action adventure, per il momento noto col nome di Stray's Crosds, e come potrete ben immaginare il suo arrivo è previsto su PS5.Leggi altro...

