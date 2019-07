Natalie Imbruglia | la cantante 44enne è incinta | “L’ho desiderato a lungo”

Fonte : ilfattoquotidiano

Natalie Imbruglia, indimenticabile icona pop che ha fatto cantare la sua "Torn" a un intera generazione, non sta solo per pubblicare un nuovo album con la BMG. Come da lei stessa annunciato sui social, infatti, la cantante aspetta un bambino ("Non mi sono mangiata un'anguria", scrive in un post). "Chi mi conosce sa che l'ho desiderato a lungo e sono felice che sia successo grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma", racconta. Un notizia che la rende raggiante. Il bambino nascerà in autunno e la cantante afferma di non voler aggiungere altri dettagli ma di essere molto felice.

