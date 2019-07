Natalie Imbruglia è incinta a 44 anni | “Grazie al mio donatore”

Natalie Imbruglia - la cantante 44enne è incinta : “L’ho desiderato a lungo” : Natalie Imbruglia, indimenticabile icona pop che ha fatto cantare la sua “Torn” a un intera generazione, non sta solo per pubblicare un nuovo album con la BMG. Come da lei stessa annunciato sui social, infatti, la cantante 44enne aspetta un bambino (“Non mi sono mangiata un’anguria”, scrive in un post). “Chi mi conosce sa che l’ho desiderato a lungo e sono felice che sia successo grazie alla ...

Natalie Imbruglia è incinta - sarà mamma per la prima volta con la fecondazione assistita : La cantante australiana ha svelato un doppio, lietissimo, annuncio: l'uscita del suo nuovo disco e la nascita del primo figlio. A 44 anni, diventerà mamma grazie alla fecondazione in vitro e un donatore di seme: "Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo".Continua a leggere

Natalie Imbruglia è incinta - sarà mamma per la prima volta con la fecodazione assistita : La cantante australiana ha svelato un doppio, lietissimo, annuncio: l'uscita del suo nuovo disco e la nascita del primo figlio. A 44 anni, diventerà mamma grazie alla fecondazione in vitro e un donatore di seme: "Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo".Continua a leggere

Natalie Imbruglia aspetta il primo figlio : «Finalmente sarò mamma» : Natalie Imbruglia sarà mamma: la felicità della cantante di Torn, 44 anni, sta in un selfie allo specchio che mette in mostra il pancione. È in attesa del primo figlio, e rivela non è stato un percorso semplice. «No, non ho inghiottito un’anguria», dice portandosi una mano sul ventre, «In autunno avrò il mio primo figlio. Chi mi conosce sa che è qualcosa che volevo da molto tempo, e sono grata che sia stato possibile con l’aiuto della ...

Natalie Imbruglia ritorna : in arrivo il nuovo album e anche il suo primo figlio a 44 anni : Dopo un silenzio di 7 mesi, Natalie Imbruglia torna sui social per annunciare, in un colpo solo, sia la sua prima gravidanza che il suo nuovo album, in dirittura d'arrivo. La cantante di "Torn" è al settimo cielo ed è pronta, al 100%, a diventare mamma e a tornare sui palcoscenici per presentare a tutti le sue nuove canzoni, di cui va estremamente fiera. L'annuncio della gravidanza e del nuovo album sui social "Sono molto felice di annunciare ...

Natalie Imbruglia incinta del primo figlio : “Lo volevo da molto tempo” : Natalie Imbruglia diventa mamma: la cantante è incinta del suo primo figlio Una bellissima notizia per Natalie Imbruglia: è incinta del suo primo figlio! Un annuncio giunto su Instagram poche ore fa, una felicità che la cantante non è riuscita a trattenere e che traspare chiaramente dalle sue parole. La Imbruglia ha sorpreso i fan […] L'articolo Natalie Imbruglia incinta del primo figlio: “Lo volevo da molto tempo” proviene da ...