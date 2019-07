Natalia Estrada | ecco che fine ha fatto | “Mi sveglio alle cinque e mezzo | monto due o tre

Natalia Estrada : "Niente tv - ora vivo in un ranch : mi sveglio alle 5 e monto cavalli. Dal parrucchiere vado poco" : “Sveglia alle cinque e mezzo, monto due o tre cavalli, cucino, pranzo, e poi lavoriamo con gli allevamenti”. La routine di Natalia Estrada è molto cambiata rispetto a qualche anno fa. Lei, che negli anni ’90 ha raggiunto l’apice della sua notorietà, da 15 anni non si vede più in televisione. Ora vive in un ranch ad Asti, insieme al compagno Andrea Mischianti, dove vive circondata dagli animali. La sua ...

Giorgio Mastrota si risposa ma senza Natalia Estrada : ‘Non la inviterò’ : Ha senso invitare un’ex moglie al proprio matrimonio? Giorgio Mastrota crede proprio di no: “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio di Natalia Junior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo quindi non la inviterò“. Il ...

Giorgio Mastrota/ No Natalia Estrada al matrimonio e Patrizia Rossetti? - Vieni da me - : Giorgio Mastrota ospite di Caterina Balivo a Vieni da me ha parlato di televisione e ha annunciato il suo matrimonio con la compagna Floribeth.

Giorgio Mastrota annuncia le nozze a Vieni da Me! Natalia Estrada non sarà invitata : Comincia in maniera frizzante la settimana a Vieni da Me, soprattutto grazie all’intervista del re delle televendite che ha annunciato il matrimonio con la compagna Floribeth Gutierrez con la quale ha avuto due figli, Matilde e Leonardo. Del loro matrimonio si parla da tempo ma ancora non si è concretizzato. Ora la Balivo vuole una risposta precisa e Mastrota l’accontenta:"Quando mi sposo? Dissi una volta qui da te a 60 anni, poi Flo tornando a ...