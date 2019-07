Napoli | bambino morto nella piscina | pronti gli avvisi di garanzia

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 26 luglio 2019) Si va dal proprietario del locale, ai due sfortunati (e coraggiosi) animatori, per arrivare poi ai due genitori (mai come in queste ore straziati dal dolore per la perdita del proprio...

gabrijuve2 : @MattBest__ @StefanoAlbe_Blu @medeoTL @titty_napoli Tipo il bambino travestito da becchino che trasporta la bara di higuain ! - infocampania : NAPOLI - 'COLP E PISTOL' SPARATORIE E VIOLENZA NEL VIDEOCLIP DI UN BAMBINO NEOMELODICO, IMMAGINI VERGOGNOSE E INADA… - gen_napoli : Pbls-d, le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco in età pediatrica -