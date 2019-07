MXGP 2019 - prova

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019) La versione di19, il gioco ufficiale del Campionato Mondiale di Motocross sviluppato dalla milanese Milestone, che abbiamoto non era ancora completa, aveva molte modalità ancora bloccate, ma, nonostante questo, quello che abbiamo visto è sembra piuttosto interessante.Senza perdere particolare tempo ci siamo gettati subito sul time trial per testare la maneggevolezza e dare uno sguardo ai vari tracciati disponibili. Le opzioni per personalizzare la nostra moto coprono ogni minimo dettaglio, dalla cilindrata del motore ai freni, dal cambio alla scelta delle gomme, etc. Avremo anche la possibilità di acquistare moto migliori per ingrandire il nostro parco motori. Ogni upgrade costa MX Credits, la valuta del gioco che otterremo completando le varie attività, siano esse time trial, Gran Prix o Campionati. La customizzazione copre anche l'abbigliamento del pilota, con la ...

zazoomnews : Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo - #Classifica #Motocross… - zazoomblog : Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo - #Classifica #Motocross… - zazoomnews : Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser ormai è ad un passo dal titolo - #Classifica #Motocross… -