Musica per Roma | appuntamenti fino al 2 agosto

Aperol Happy Together Live - su Sky Uno (e TV8) uno show Musicale unico : Parola chiave: condivisione. Obiettivo: creare sul palco uno spettacolo musicale unico nel suo genere. Aperol Happy Together Live è un grande show che accende il cuore pulsante di Venezia, Piazza San Marco, ospitando sul palco le performance di Max Gazzè, Francesca Michielin e Måneskin, e che arriva su Sky (e in chiaro anche su TV8) venerdì 26 luglio. Nel...

Vespero Musicale. L’arte barocca in Musica a Modica : Clarinetto e archi del Quintetto Stadler hanno inaugurato una nuova stagione di “Vespero musicale. L’arte barocca in musica”

Social Music City 2019 : gli eventi Musicali da non perdere a Milano : Segna in agenda! The post Social Music City 2019: gli eventi Musicali da non perdere a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Casting per un video Musicale e per uno spot della Federazione Trentina delle Pro Loco : Sono attualmente in corso le selezioni per un video musicale di produzione internazionale, con riprese da effettuarsi a Trieste, a cura di Sun Films Project. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per realizzare uno spot per progetti ed eventi correlati al mondo del volontariato e a cura della Federazione Trentina delle Pro Loco. Le riprese verranno poi effettuate per la regia di Leonardo Fabbri....Continua a leggere

House e techno - Musica per vecchi : Ci sono ancora pochi giorni per visitare una mostra originale a Parigi, “Electro”, dedicata alla musica elettronica, soprattutto alla House e alla techno: generi che, dopo un trentennio, sono diventati ormai dei classici, nell’epoca della trap.E in effetti il pubblico dell’esposizione - in corso alla Philarmonie, l’auditorium disegnato da Jean Nouvel alla Villette, fino all’11 agosto - è certamente ...

Musica - 16 cantautori per 16 storie suggestive. Non manca niente (nemmeno gli alieni) : Un’amabile lettura quella de Gli (in)cantautori (D Editore), che incantevole e disincantata al tempo stesso offre una prospettiva del tutto inedita sul mondo della canzone italiana. Il volume, un’antologia di 16 racconti brevi curata da Luca Ferretti e Gianluca Morozzi, è infatti ispirato da alcune delle voci più rappresentative del panorama cantautorale nostrano. Si parte, nell’introduzione, dagli assenti, tra cui spiccano nomi del calibro di ...

Ci piace una Musica che esaspera sempre di più la componente visiva per compensare la scarsa qualità? : Alcuni esperti di marketing sostengono che, al giorno d’oggi, una delle difficoltà maggiori nella promozione dei prodotti è la loro progressiva “dematerializzazione”. L’industria produce mobili sempre più leggeri, apparecchi elettronici miniaturizzati, accessori “usa e getta”, sistemi con sensori invisibili, negozi virtuali e fabbriche sparse nei luoghi più remoti del mondo, così da non sapere mai chi ha realizzato il prodotto che stiamo ...

La Musica efficace come un sedativo per ridurre l’ansia prima di un intervento chirurgico : Un team di ricerca americano dell'Università della Pennsylvania ha dimostrato che l'ascolto di un brano di musica rilassante può ridurre l'ansia come un farmaco sedativo, prima di un intervento chirurgico in anestesia locale. Gli scienziati hanno sfruttano Weightless di Marconi Union, un pezzo messo a punto da terapisti del suono con melodie e ritmo studiati per rilassare chi lo ascolta.Continua a leggere

Trekking e Musica : Viggianello Capitale europea della Cultura per un giorno : Si terrà il prossimo 19 e 20 Luglio l’evento Viggianello Capitale per un giorno. L’evento che ricade di Matera Capitale europea della Cultura per il 2019 si chiamerà Sentieri Sonori. La manifestazione, coprodotta dal Comune di Viaggianello e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e coadiuvata dalla Pro Loco di Viggianello, si svolgerà nel borgo e nella montagna del Parco Nazionale del Pollino. Il borgo, annoverato anche tra i più belli ...

StubHub - sempre più fan a caccia di esperienze live : il calcio è il motore principale - bene la Musica : Siamo nel vivo della stagione turistica per eccellenza: l’estate, che per tutto l’anno fa sognare il meritato riposo in mete da sogno. StubHub, marketplace di biglietti per eventi del gruppo eBay, analizzando i dati di vendita dei primi sei mesi dell’anno ha scoperto che c’è un nuovo tipo di turismo che sta prendendo sempre più piede, e non segue neanche la stagionalità: quello degli eventi. Non importa dove e quando, il turista per eventi ...

Vespero Musicale a Modica : Ritorna a Modica per la seconda edizione "Vespero musicale. L'arte barocca in musica". La musica classica tra le vie della città

Brooklyn Beckham ha diretto per la prima volta un video Musicale : Dai un'occhiata qui ;) The post Brooklyn Beckham ha diretto per la prima volta un video musicale appeared first on News Mtv Italia.

È arrivata l’estate cretina - Musica - letture e tormentoni per pubblico poco pensante : Anni fa lessi un racconto esilarante, narrava di un gruppo di marziani arrivati sulla terra, ormai distrutta completamente, che cercavano di farsi un’idea dei suoi ex -abitanti attraverso gli unici reperti trovati tra la polvere: stralci di testi di canzoni tipo “Io tu e le rose” e simili. Le ipotesi deliranti sulla civiltà perduta erano snocciolate con grande arguzia e ironia, irresistibili. Mi è tornata in mente questa lettura ...