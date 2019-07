Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Èsuldurante la proclamazione del vincitore ed è entrato in coma: così èa 23 anni il pugile argentino. Il giovanediaveva appena disputato un match di superleggeri a San Nicolas, sempre in Argentina, contro l’uruguaiano Eduardo Javier Abreu sabato pomeriggio quando si è sentito male a causa dei danni cerebrali riportati nell’incontro. Il 23enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizione sono apparse subito molto gravi.è entrato in coma e non si è più ripreso. Soprannominato ”Dinamita”,era un pugile professionista dal 2015, aveva tenuto 27 combattenti (19 vittorie, 6 sconfitte, 2 pari). Solo pochi giorni fa era deceduto il russo Maxim Dadashev, che si era sentito male dopo l’incontro con il portoricano Subriel Matias. Subito operato per un ematoma cerebrale era finito ...

Corriere : Boxe, un altro morto: il 23enne Hugo Santillan si arrende a un trauma cranico - TutteLeNotizie : Morto Hugo Alfredo Santillan, il campione di boxe è collassato sul ring: morto per i danni… - FQMagazineit : Morto Hugo Alfredo Santillan, il campione di boxe è collassato sul ring: morto per i danni cerebrali riportati nel… -