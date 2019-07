Mondiali Nuoto 2019 – Oro e record mondiale per Anton Chupkov nei 200 rana maschili

Nuoto - Mondiali 2019 : record del mondo di Anton Chupkov nei 200 rana che svernicia Matthew Wilson nel finale : Quella dei 200 rana maschili dei Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju era una delle finali più attese di questa giornata, visto che già nelle semifinali di ieri l’australiano Matthew Wilson aveva fatto tremare la vasca stabilendo il nuovo record del mondo in 2’06”67 aprendo la sfida stellare per oggi col favorito della vigilia, il russo bronzo olimpico in carica della distanza Anton Chupkov. La battaglia in acqua non ha affatto ...

Mondiali Nuoto 2019 – Niente da fare per Elena Di Liddo - l’azzurra fallisce l’accesso in finale nei 50 farfalla : La nuotatrice italiana chiude al sesto posto la propria semifinale, rimanendo esclusa dalle prime otto che si giocheranno le medaglie nei 50 farfalla femminili Elena Di Liddo non riesce ad accedere alla finale dei 50 metri farfalla femminili, chiudendo al sesto posto la propria semifinale con il crono di 26″16. Una prestazione che non basta all’italiana per andare a giocarsi le medaglie, rimanendo dunque esclusa per pochi ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai : Dressel fa nuovo record del mondo : Diretta Mondiali nuoto 2019: Streaming video Rai delle gare di oggi 27 luglio. Gli azzurri saranno protagonisti al mattino: al via le finali pallanuoto.

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in sesta posizione - Cina al comando : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Margherita Panziera - Mondiali Nuoto 2019 : “Ho fatto la mia gara e sono tranquilla. Non pensavo al record di Smith” : Margherita Panziera è in finale nei 200 dorso ai Mondiali di Gwangju. Obiettivo centrato dall’azzurra, che chiude al terzo posto la sua semifinale, che viene vinta da un’incredibile Regan Smith. L’americana realizza qualcosa di impensabile, stabilendo il nuovo record del mondo con un pazzesco tempo di 2.03.35. Un crono incredibile e che ha lasciato anche tutte le avversarie, Panziera compresa, quasi senza parole: ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Regan Smith stupisce tutti con il record del mondo dei 200 dorso. Panziera ottima terza nelle semifinali : Un po’ quello che non ti aspetti nelle semifinali dei 200 dorso donne dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La classe 2002 americana Regan Smith stupisce tutti nella piscina sudcoreana e realizza il nuovo primato del mondo della distanza di 2’03″35, sbriciolando il precedente record della connazionale Melissa Franlklin (2’04″06). Si pensava che il crono nelle batterie di 2’06″01 fosse già ...

Mondiali Nuoto 2019 – Margherita Panziera in finale nei 200 dorso - Regan Smith centra il nuovo record del mondo : La nuotatrice italiana chiude al terzo posto la propria semifinale, staccando il pass per la finale dei 200 dorso Margherita Panziera si qualifica per la finale dei 200 dorso femminili ai Mondiali di Gwangju, l’azzurra chiude al terzo posto una semifinale dominata da Regan Smith. La statunitense centra il nuovo record del mondo in 2’03?35, cancellando così il precedente primato mondiale fatto segnare dalla sua connazionale Missy ...

Pallanuoto femminile - finale Mondiali 2019 : USA-Spagna 11-6. Terzo titolo iridato consecutivo per le statunitensi : Si gioca sotto una fitta pioggia la finalissima del Mondiali di Pallanuoto femminile: gli USA dominano, nel remake della finale iridata del 2017, la Spagna, imponendosi per 11-6 e centrando così il Terzo titolo iridato consecutivo. Le due squadre sono anche le uniche, al momento, ad aver staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel primo quarto a spaccare la partita è capitan Steffens, ma subito dall’altra parte Ortiz impatta. La ...

LIVE Usa-Spagna 11-6 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : ennesimo trionfo statunitense - terzo di fila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento a domani, con l’attesissima finale al maschile. Finisce qui il Mondiale di pallanuoto femminile: sesto trionfo per gli Stati Uniti, il terzo di fila. Una squadra davvero dominante nell’ultimo periodo: non sbaglia niente. Gli USA battono 11-6 una più che positiva Spagna. 8′ Ci riprova Ortiz allo scadere. Partita chiusa. 8′ Molto bella la ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ironica sui social : “forse non sto sulle palle proprio a tutti…” : La Divina ha voluto ringraziare ironicamente tutti sui social per i messaggi di complimenti ricevuti dopo l’oro nei 200 sl ai Mondiali di Gwangju L’intero mondo dello sport, e non solo, ha esaltato l’ennesima impresa di Federica Pellegrini, riuscita a confermare l’oro nei 200 stile libero femminili ai Mondiali di Gwangju. La Divina ha messo ancora una volta in fila le proprie avversarie, allungando la propria ...

LIVE Usa-Spagna 9-3 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : dilagano le statunitensi che vedono il titolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il terzo quarto: USA già con il piede sul primo gradino del podio. 8′ Ancora Neushul allo scadere del terzo quarto: gol eccezionale dal perimetro. 9-3. 8′ Difesa d’orgoglio per le iberiche, ma il match è veramente chiuso. 7′ Spagna che non riesce più a cambiar passo. 7′ Spreca l’ennesima superiorità la Spagna. 7′ Finisce qui: Neushul in controfuga ...

LIVE Usa-Spagna 5-3 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi avanti a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Eccezionale Johnson ancora su Ortiz, Spagna che fa fatica in inferiorità numerica, non riesce ad andare a segno. 1′ Si ricomincia con il terzo quarto! La Spagna prende il pallone e annulla la superiorità numerica che aveva subito a fine secondo quarto. Intervallo lungo, squadre a breve di nuovo in acqua. A metà gara USA in vantaggio per 5-3: la Spagna era riuscita a rientrare in parità, ma ...

LIVE Usa-Spagna 3-1 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : statunitensi avanti a fine primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ USA che stanno facendo tantissima fatica, non riescono a trovare l’uomo in più e non trovano spazio per il tiro. 4′ TARRAGO! Che gol, prima rete con la superiorità per le iberiche. Arriva il pari della Spagna! 3′ Da sottolineare comunque il lavoro di entrambe le difese, compresi i portieri. 2′ Niente da fare, Ortiz ha avuto sulla mano la palla per il pareggio. Salva ...