Mondiali di nuoto 2019 – Tutto facile per Quadarella | sorride Panziera | i risultati delle

(Di venerdì 26 luglio 2019) Delusioni e sorrisi per gli italiani in vasca nella notte a Gwangju: ibatterie di oggi aidiAncora una giornata di spettacolo e sfide dalle vasche di Gwangju, per idi. Nella notte sono andate in scena tante batterie, in vistasemifinali e finali13.00 italiane. Piero Codia, campione europeo in carica, è stato elimnato nelle batterie dei 100 farfalla, col crono di 53”09, che lo piazza al 26° posto. Niente da fare anche per il connazionale Burdisso, che non è riuscito a far meglio di 52”65. Bene invece Margherita, che dopo la grande delusione dei 100 dorso oggi ha chiuso le batterie col terzo crono nei 200 dorso iridati, col tempo di 2’08”51, staccando così il pass per le semifinali. Niente da fare invece nei 50 stile libero per Vergani e Dotto, che chiudono le loro batterie ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… - RaiSport : Oro e record europeo per @greg_palt negli 800 stile libero ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019!!???????? -