Momenti di terrore al Tour de France! Frana il terreno | spettatori in fuga VIDEO

Fonte : sportfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Tifosi indurante unadinella 19ª tappa delde France interrotta per maltempo Davvero clamoroso quanto accaduto oggi alde France: la 19ª tappa è stata interrotta a circa 25 km dal traguardo a causa del forte maltempo, delle violenti grandinate e delle frane che hanno reso impraticabile l’ultimo tratto del percorso odierno. I tempi sono stati presi dalla cima dell’Iseran e dunque Egan Bernal ne ha approfittato per diventare la nuova maglia gialla e togliere dal trono Alaphilippe.di paura in Francia, dove glisono stati costretti a scappare per le condizioni pericolosissime. Sul web circola infatti uno spaventosodi tifosi indurante una. More drama.. reporter is Dag Otto Lauritzen pic.twitter.com/IoOC4rpwIL — Trond Iversen (@trondiversen) July 26, 2019 L'articolodialde ...

swonsae : Una nuova epidemia colpirà il mondo intero l’uomo conosce il medicamento ma sarà resistente al trattamento causand… - Antonio78659657 : RT @noitre32: Agenti circondati e minacciati: stranieri accerchiano la volante Momenti di terrore alla barriera di Milano - ChristineEffe : RT @noitre32: Agenti circondati e minacciati: stranieri accerchiano la volante Momenti di terrore alla barriera di Milano -