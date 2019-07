Milano | nuove regole per i monopattini |   multe fino a 99 euro| Le informazioni

Biglietti in prevendita per i concerti di Marco Mengoni - nuove date da Milano ad Acireale : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Marco Mengoni. Atlantico Tour si aggiorna con nuove date, con un triplo live a Milano che andrà ad aggiungersi ai due già annunciati per i quali presto termineranno tutti i Biglietti. Le prevendite dei Biglietti saranno attive dalle 16 del 12 luglio, con le consegne garantite secondo le modalità abituali. Prevista quindi quella con corriere espresso ma anche quella con ritiro sul luogo ...

Milano. Gara per l’acquisto degli immobili che diventeranno nuove sedi comunali : Entra nella seconda fase il percorso avviato dall’Amministrazione per individuare nuove sedi nelle quali trasferire parte degli uffici comunali. Dopo

Le nuove GeForce RTX Super sono state mostrate da Nvidia durante un evento tenutosi a Milano : Attraverso un comunicato stampa, Nvidia ha svelato la nuova serie di GPU GeForce RTX Super focalizzandosi in particolare sulle nuovissime GeForce RTX 2060/2070 Super disponibili per l'acquisto a partire da ieri, martedì 9 luglio. Con l'acquisto di una nuova scheda RTX Super, gli utenti riceveranno inoltre i giochi Control e Wolfenstein: Youngblood, entrambi titoli con il supporto al ray tracing.Le nuove GPU GeForce RTX Super offrono le ...

Come funzionano le nuove tariffe del trasporto pubblico a Milano : A partire dal 15 luglio aumenterà il prezzo del biglietto singolo urbano, ma costerà meno spostarsi tra centro e periferie

Milano. Concorsi per le nuove scuole Scialoia e Pizzigoni : Palazzo Marino ha pubblicato due Concorsi internazionali per la progettazione di due nuove scuole: l’Istituto comprensivo di via Scialoia (dall’Infanzia

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : che Italia sarà? Goggia e Paris potrebbero esserci - aspettando le nuove leve : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo la gioia è ancora grande. Ma adesso per tutti è ora di mettersi a lavorare per far sì che quella che andrà in scena tra sette anni sia un’Olimpiade indimenticabile per atleti, addetti ai lavori e appassionati. Torino 2006 lo fu solo in parte, il problema principale furono le difficoltà logistiche e di trasporti, e il brutto tempo, che imperversò ...

Csm : nuove intercettazioni Lotti-Palamara - indaga la Procura di Milano : Lo scandalo che ha travolto il Csm approda anche alla Procura di Milano. Secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, la Procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi meneghini alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto Luca Palamara. Si tratterebbe di dialoghi tra l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’ex ministro Luca Lotti (Partito Democratico). Stando a quanto riferisce la testata diretta da Marco ...

Csm - indaga anche Milano : “Nuove intercettazioni Lotti-Palamara. Dall’ad Eni documenti per screditare il pm Ielo” : La procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi di Milano alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara: si tratta di dialoghi, ancora coperti da segreto, tra Luca Lotti e lo stesso Palamara in cui l’ex ministro affermerebbe di aver avuto dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi alcune carte sul fratello del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, il magistrato che ha chiesto il suo ...

Taxi a Milano - troppe chiamate senza risposta : il Comune propone 500 nuove licenze - protestano i tassisti : Doppie guide, Taxi sharing: pacchetto di misure per rispondere alla domanda di Taxi, visto che di sera e nei weekend molte chiamate restano inevase. I tassisti: "Prima risolvere i problemi del traffico". Sala: "I turisti sono aumentati, le licenze no"