Milano | il consiglio comunale ha approvato l’estensione delle “zone Daspo” Ma la

Taser ai vigili - il consiglio comunale di Milano dice no. Salvini : “Incredibile” : Il consiglio comunale di Milano ha detto no all’utilizzo dei Taser per gli agenti della Polizia locale. Ieri è stato dato il via libera all’ordine del giorno presentato dalla sinistra di Milano Progressista che chiedeva che i ghisa non avessero in dotazione le pistole elettriche, come invece è previsto dal decreto Sicurezza. Decreto sicurezza, cosa prevede: dalla stretta sui permessi per ...