Migranti | da ong 10mila euro al peschereccio che ha salvato i naufraghi

Ong - l'ufficiale libico : "Contatti con gli scafisti - sulla pelle dei Migranti". Svelato il gioco sporco : "Ho visto personalmente molti contatti su Facebook o Twitter tra Ong e scafisti e vedo molti contatti tra loro". A parlare è il comandante della motovedetta Guardia Coste, Ras Lgder libica, che rivela quella che sarebbe la prova dei comportamenti illeciti delle organizzazioni non governative. "Per p

Ong e Migranti - Msf e Sm tornano con Ocean Viking e avvertono : 'Non sbarcheremo in Libia' : L'estate 2019, sul fronte migranti, si è aperta con l'ormai celeberrimo caso della Sea Watch e di Carola Rackete. La scelta di forzare il blocco navale italiano ha fatto e farà discutere, ma non ha portato il Ministro degli Interni Salvini a indietreggiare rispetto alla strategia dei porti chiusi alle Ong. Dal canto loro, però, le organizzazioni non governative non sembrano avere intenzione di rinunciare al compito che si sono date di ...

Migranti - più di 100 a Lampedusa in poche ore : ma il Viminale ha occhi "solo" per le Ong : Due mini sbarchi nella notte, uno ieri. La realtà è che i porti sono aperti. Ma il tema Migranti diventa "urgente" solo...

Dopo ong e Migranti Salvini costruisce il suo un nuovo nemico : le case-famiglia : Matteo Salvini a Bibbiano il 24 luglio 2019 (Roberto Brancolini//Fotogramma/Ipa) Prima le ong, etichettate dai Cinque stelle come “taxi del Mediterraneo” allineandosi alla propaganda Salviniana. In parallelo, ovviamente, i migranti. Tutti, indistintamente, colpiti dai provvedimenti dei decreti sicurezza (il bis è stato appena approvato alla Camera), insieme a chi tenta di salvarli dalla morte nel Mediterraneo. Erano e sono ancora loro i nemici ...

Un altro sbarco a Lampedusa - e non c'entrano le Ong : sbarcano 77 Migranti - molte donne : Nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.

Ong e Migranti - Fratoianni attacca Salvini : 'Decreto sicurezza bis schifoso' : Nicola Fratoianni continua a non essere particolarmente tenero nei confronti di Matteo Salvini. Gli scontri dialettici fra i due sono diventati particolarmente frequenti nell'ultimo periodo, considerato che il parlamentare di Sinistra Italiana-LEU è stato tra le figure politiche più attive nel manifestare vicinanza alle Ong, in occasione dell'offensiva messa in atto dal governo con la strategia dei porti chiusi per i Migranti e dell'assoluto ...

Ong e Migranti verso l'Italia - il sospetto dell'ex pm Nordio : 'Strategia pianificata' : L'eco del caso Sea Watch e dell'azione di Carola Rackete continua a diffondersi. Si cerca ancora di capire quale debba essere l'approccio dell'Italia al problema dell'immigrazione clandestina. C'è chi ritiene che ad animare le Ong ci siano unicamente motivi di solidarietà umana e chi, come Salvini, manifesta un certo sospetto rispetto alla possibilità che dietro i finanziatori privati delle organizzazioni non profit possano esserci motivazioni ...

Migranti - Macron dopo il vertice disertato da Salvini : “Non si guadagna mai nulla non partecipando. Ong? Ne abbiamo bisogno” : “Non si guadagna mai nulla non partecipando”. Il messaggio lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, sembra puntare dritto verso Matteo Salvini. Al termine dell’incontro convocato a Parigi con i ministri dell’Interno dell’Ue per discutere nuove proposte per la gestione dei Migranti, summit al quale il vicepremier italiano ha deciso di non partecipare inviando i tecnici del Viminale, il capo ...

Migranti - Sos Mediterranée e Msf riprendono il soccorso in mare. Salvini attacca ong e scrive alla Francia : “Non siamo campo profughi Ue” : La ong francese Sos Mediterranée e Medici senza frontiere sono tornati in mare con una nuova nave, la Ocean Viking, per riprendere la ricerca e il soccorso di Migranti nel Mediterraneo. Lo hanno reso noto oggi le organizzazioni, che fino al 2018 operavano sulla nave Aquarius. L’Ocean Viking batte bandiera norvegese e opererà con un equipaggio di 31 membri, tra cui 13 soccorritori di mare Sos Mediterranée e 9 membri di Msf. “Da un anno ...

Migranti : Ong Mediterranee e Msf in mare : 10,18 Da giovedì,la ong francese SoS Mediterranee e Medici senza Frontiere sono tornati in mare con una nuova nave,l'Ocean Viking, per riprendere la ricerca e il soccorso di Migranti davanti alle coste libiche.Lo rendono noto le organizzazioni, che fino al 2018 operavano sulla nave Aquarius. L'Ocean Viking batte bandiera norvegese e al momento si sta dirigendo verso il Mediterraneo dove opererà con un equipaggio di 31 membri,tra cui 13 ...

3 sbarchi in 24 ore : arrivati in Italia più di 120 Migranti. E Salvini attacca le ong : Due sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: sull'isola delle Pelagie arrivano oltre 70 migranti. Sempre ieri a Siculiana (Ag) un altro sbraco 'fantasma': una cinquantina di persone arrivano in spiaggia con un peschereccio. Salvini continua la sua battaglia contro le ong sui social: ""Adesso partono pure dal Mare del Nord per venire ad aiutare gli scafisti nel Mediterraneo, roba da matti..."Continua a leggere

Migranti - sulle Ong sei italiani su dieci stanno con Salvini : avrebbero un fine politico : Da più di un anno il governo Conte è in sella al Paese. Tra i ministri che negli ultimi mesi hanno fatto valere in maniera più considerevole la propria voce c'è stato senza dubbio Matteo Salvini. Il numero uno del Viminale si è concentrato soprattutto sul tema immigrazione. La scelta di chiudere i porti alle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di Migranti o naufraghi in difficoltà è stata spesso oggetto di vibranti ...

Lega sotto attacco a Strasburgo su ong e Migranti. M5S la lascia sola : Gli effetti del no dei leghisti alla nomina di Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea si vedono subito nell’aula di Strasburgo, ad appena 24 ore dal ‘fattaccio’ che rischia di ribaltare i rapporti di forza nel governo gialloverde. Ore 15, dibattito sul caso Sea Watch e le ong che soccorrono migranti in mare con la ‘capitana’ tedesca Carola Rackete pluri-citata in una discussione in cui la Lega ...

Ong francese : “Migranti chiusi in un container a Mentone tutte le notti. Tra loro anche minori” : Una ong francese, Medecins du monde, ha denunciato una circostanza che si verifica tutte le notti: adulti, donne e bambini vengono regolarmente rinchiusi dentro container, al confine francese, a Mentone. E non sempre, aggiungono, le donne vengono separate dagli uomini. L'ong ha sollecitato l'intervento dell'Onu.Continua a leggere