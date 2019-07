Migranti | 141 naufraghi soccorsi dalla Guardia costiera italiana Salvini | “Non sbarcano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) La nave “Gregoretti” dellaha preso in carico 141ma non ha un porto dove farli sbarcare. Da ieri sera la nave, partita da Lampedusa, è in attesa di conoscere il luogo dove dirigersi, attesa che, però, potrebbe essere lunga. Matteoquesta mattina ha infatti dichiarato: “Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140a bordo”. Isono statiin due diversi momenti: cinquanta persone sono state trasbordate da un peschereccio siciliano, “Accursio Giarratano”, mentre altre 91 erano su un gommone segnalato da un peschereccio tunisino. L’imbarcazione siciliana era rimasta per quasi 24 ore in mare aperto in acque di competenza maltese, a fianco del natante in attesa di un aiuto dopo che le ...

