Mercedes EQC | la prova de Il Fatto it – La prima 100% elettrica della Stella è un suv

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Nel 2016-Benz ufficializzava la nascita del marchio EQ per la mobilitàcon il concept che oggi, anno domini 2019, è diventato un modello di serie e pronto per essere lanciato nelle concessionarie già dal prossimo ottobre: stiamo parlando di EQC, lacreatura a zero emissioniCasa di Stoccarda. Che, di, è un po’ la punta dell’iceberg dell’intero processo di transizione “Ambition 2039” che il costruttore tedesco sta attuando verso una sostenibilità a 360 gradi del prodotto. Al centrostrategia, una rivoluzione “carbon neutral” che si applica a tutto il ciclo di produzione, dalla catena di fornitura (quindi un approvvigionamento di materiali che siano in partenza a basso impatto ambientale) fino ai siti di produttivi (dal 2020 saranno tutti CO2 neutral) e pure allo sviluppo di carburanti sintetici. EQC, il suv...

