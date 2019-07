Melania Trump sotto attacco su Twitter per i decori di Natale Mentre Ivana è a St Tropez

Letizia di Spagna - gaffe in pubblico. Ma è splendida con l’abito di Melania Trump : Letizia di Spagna con suo marito Felipe ha ricevuto a Palazzo la campionessa di nuoto Ona Carbonell. La Sovrana di solito sempre impeccabile è stata protagonista di una divertente gaffe che ha coinvolto il Re. Sua Maestà ha salutato con alcune frasi di circostanza la Carbonell per poi introdurre la moglie che da protocollo doveva trovarsi alla sua destra. Felipe si è voltato dunque dove pensava di trovarla, ma lei non c’era. Letizia ...

Michelle Obama è la donna più ammirata al mondo - Melania Trump solo 19esima : Stando alla lista dei personaggi più ammirati al mondo, stilata ogni anno dalla piattaforma YouGov, a conquistare la vetta della classifica dei nomi femminili è stata Michella Obama.L’ex first lady ha infatti scavalcato l’eterea Angelina Jolie - che lo scorso anno si era assestata sul gradino più alto del podio - molte giovani star del pop come Taylor Swift, ma soprattutto l’attuale first lady, ...

Melania Trump cambia i termini del divorzio. Ma non si separa da Donald : Melania Trump ha cambiato l’accordo di divorzio da Donald. Ma non perché abbia intenzione di lasciare il marito. Anzi, ultimamente la coppia presidenziale sembra più unita che mai: in pubblico lei si lascia prendere la mano dal Tycoon e lui la paragona a Jackie Kennedy. Come riporta l’Express, Melania col consenso di Trump avrebbe ridefinito alcune clausole del piano di divorzio, specificando certi punti lasciati troppo vaghi. ...

La nuova statua in onore di Melania Trump in Slovenia è un fail colossale : La statua (foto: JURE MAKOVEC/AFP/Getty Images) Sapere che qualcuno ha costruito una statua in proprio onore dovrebbe essere motivo di orgoglio. Per Melania Trump tuttavia non è andata così. (foto: Evan Vucci/Pool via Bloomberg) Nel weekend è stata inaugurata a Sevnica, città natale della first lady americana, in Slovenia, una scultura di legno a grandezza naturale che la raffigura con il braccio sinistro alzato e un abito turchese, come quello ...

La statua in omaggio a Melania Trump non convince : Una statua bizzarra raffigurante Melania Trump è stata inaugurata venerdì a Sevnica, città natale della first lady, dividendo i residenti e scatenando le polemiche, sia in Slovenia che sul web.Come riportato da Elle, l’opera a grandezza naturale è stata commissionata dall’artista americano Brad Downey e realizzata da Ales “Maxi” Zupevc, un artista locale. Zupevc, nato nello stesso ospedale e ...

Melania Trump - vittima di un incidente osé e il significato segreto dell’abito bianco : Melania Trump ha catalizzato l’attenzione durante le celebrazioni dell’Independece Day, il 4 luglio. La First Lady ha indossato un abito bianco con gonna ampia, decorato con sottili righe orizzontali, colorate, firmato Carolina Herrera che ha abbinato a delle décolletée fucsia, quasi certamente Louboutin, il suo marchio di calzature preferite. Melania è un incanto e di certo non è passata inosservata. Il suo look ha scatenato un vero ...

Melania Trump - Donald la paragona a Jackie Kennedy e poi le ruba la portavoce : Melania Trump si è vista sottrarre dal marito Donald una delle sue più strette collaboratrici, Stephanie Grisham. La portavoce, 42 anni, lavora dal 2017 per la First Lady che è stata impressionata dalle sue capacità quando gestì la visita del premier giapponese Shinzo Abe, divenuta delicata a causa della crisi dei missili coreani.-- Poi la Grisham salvò Melania dallo scandalo suscitato dalle rivelazioni della pornostar, Stormy Daniels e ...

Stephanie Grisham - attuale portavoce di Melania Trump - è stata scelta come nuova portavoce della Casa Bianca : Stephanie Grisham, attuale portavoce e responsabile della comunicazione di Melania Trump, è stata scelta come nuova portavoce e responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Lo ha annunciato in un tweet Melania Trump, senza però specificare se Grisham continuerà a mantenere

Kate Middleton tra i soldati : liquida Melania Trump con il cappotto riciclato : Kate Middleton presenzia alla parata militare del Beating Retreat a Londra. La Duchessa di Cambridge saluta le truppe e incanta i soldati col suo sorriso. La cerimonia è tra le più importanti dell’esercito e coinvolge 300 musicisti che eseguono marce militari. Lo spettacolo ha uno scopo benefico e dal 1966 si tiene a Whitehall. Kate è perfettamente calata nello spirito militaresco, intrattenendosi con gli ufficiali. Sembra molto divertita, ...

Melania Trump - look a lutto in Normandia. Ed è gelida con Brigitte Macron : Melania e Donald Trump sono arrivati in Normandia per celebrare il 75esimo anniversario del D-Day. La First Lady è scesa dall’Air Force One sfoggiando un look total black: abito-cappotto nero svasato, scarpe con fibbia e tacco stiletto, occhialoni neri. Un outfit che potremmo definire a lutto, in segno di rispetto per le vittime della più grande operazione militare della Seconda Guerra Mondiale. Il Presidente americano e consorte scendono ...

Melania Trump - look bianco per D-Day. E spunta il bacio a Macron : Melania e Donald Trump hanno preso parte con la Regina Elisabetta alle celebrazioni per il 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia. All’evento erano presenti anche il Principe Carlo, Theresa May, Angela Merkl, Emmanuel Macron e Justin Trudeau. Abbandonato il rosso dell’abito di Givenchy, Melania ha sfoggiato ancora una volta un look total white dopo l’outfit firmato Dolce & Gabbana. In netto contrasto rispetto al ...

Melania Trump in rosso incanta Londra... e Donald parla di Meghan Markle : Melania Trump affascina Londra e il Principe Carlo con un abito rosso da sogno. Donald Trump e la First Lady ospitano Carlo e Camilla all’ambasciata americana per una cena di gala. Melania supera se stessa con un abito lungo a cappa, firmato Givenchy, che costa circa 6.327 euro. La scelta dello stilista forse non è casuale, dato che è tra i preferiti di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex veste il noto marchio in tutte le occasioni formali, ...