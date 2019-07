Mediaset | giornalisti in stato di agitazione e pronti allo sciopero | “Azienda ritiri il

SportMediaset inglobata in NewsMediaset : i giornalisti proclamano lo stato di agitazione : Da lunedì 17 giugno la testata di SportMediaset sarà inglobata in NewsMediaset. È questa la decisione aziendale che va a colpire la redazione della testata storica sportiva del Biscione, rinnovata appena nove mesi fa. La decisione arriva dopo che, nei giorni scorsi, era stato chiuso il telegiornale sportivo serale, che andava in onda alle 19 su Italia 1, e lo studio televisivo aveva subito dei tagli. La decisione sarebbe stata presa per ...